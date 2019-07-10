Всеволод Чаплин заявил, что современная молодежь выглядит «лузерски» в сравнении с советской

Священный Синод Русской православной церкви принял специальный документ, в котором содержатся рекомендации по приходской работе с представителями различных молодежных субкультур.

Как указывается в документе, опубликованном на сайте Московского патриархата, «практически все субкультуры так или иначе связаны со следованием определенным авторитетам, каким-либо придуманным образам, отрицающим традиционные общественные нормы, то есть, в конечном итоге, кумирам, что противоречит одной из важнейших Божиих заповедей». Поэтому главной задачей при общении священника и молодого человека, входящего в какую-либо субкультуру, должна стать демонстрация полноты жизни в церкви с Христом, избегая попыток вытягивания собеседника из его окружения.

«Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и представителями различных субкультур, чтобы понять, готова ли молодежь из различных объединений идти на контакт с церковью.

По мнению Дмитрия Андронина, геймера и основателя одного из крупнейших игровых сообществ в Рунете, делая такие заявления, РПЦ в очередной раз демонстрирует, что совершенно не понимает, как привлечь к себе молодежь.

— Вот у нас на портале собираются в основном любители видеоигр, но на форуме обсуждаются комиксы, фильмы, сопутствующий мерч (предметы, связанные с франшизой — прим. «ВМ») вроде фигурок, да и в принципе все, что связано с гик-культурой. И о чем священник будет с нами говорить? Для него же это все «дьявольские картинки», «идолы», которые надо немедленно выбросить. — сказал Дмитрий. — А главное — что взамен он может предложить? Хождение в храм каждое воскресенье, чтобы слушать песнопения? Тут, на самом деле, все просто. Наша «греховная» жизнь гораздо интереснее всего того, что может предложить церковь. Тем более что все заходы священников в нашу сторону обычно звучат как оскорбления того, чем мы увлекаемся. Мало кому понравится, что на него смотрят свысока, утверждая, что то, чему ты посвятил жизнь, — ерунда, недостойная упоминания.

Впрочем, подход всегда можно найти, уверен протоиерей Всеволод Чаплин. Главное — не представать перед молодежью в образе глянцевого проповедника и не лебезить перед ними.

— Будучи в 80-е годы верующим молодым человеком и работником церковного издательства, я много общался с хиппи, любителями авторской песни, диссидентствующей молодежью. И до сих пор с ними общаюсь. А также с байкерами, рокерами и представителями фолка. И я никогда не видел проблем в том, чтобы найти с ними общий язык. Главное — не заигрывать, не подлаживаться и приспосабливаться. Необходимо, наоборот, говорить нынешней молодежи правду, какой бы неприятной она ни была. Ей нужно прямо сказать, что она выглядит «лузерски» в сравнении с российской же молодежью начала XX века, которая освоила огромные новые пространства, и с советской молодежью, которая идейно и политически контролировала чуть ли не треть мира, — сказал Всеволод Чаплин.

Как отметил священнослужитель, нынешние поколения способны только на мелкий уличный протест, который не может серьезно повлиять на российское общество. Поэтому не нужно такой молодежи слишком сильно улыбаться и пытаться изображать своего.

— Когда я посещал разные мероприятия, где собирались разные субкультуры, я всегда был в рубашке и галстуке, а также прямо сообщал, что я христианин, церковный работник и имею определенные мысли о будущем России. В итоге все, с кем я общался, стали христианами. И довольно активными, — поделился отец Всеволод. — И моей заслуги в этом нет. Это сам Господь привел их через книги, фильмы, жизненные трагедии. Исключением стали разве что те, кто рано скончался от наркотиков и алкоголя.

По мнению Чаплина, церкви не обязательно что-то предлагать взамен. Если те же рокеры играют что-то, не противоречащее христианской нравственности, то пусть продолжают. В противном случае им можно просто объяснить, почему грех, наркотики, разврат и даже нецензурная брань всегда кончаются плохо.

— Главное — не становиться в позу большого начальника, не превращаясь в лебезящего проповедника. Мы не боимся с людьми спорить, если беседа идет вокруг истины, — заключил протоиерей.

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