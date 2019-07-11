Новые автоматы по продаже билетов появились на городских остановках
На 15 остановках общественного транспорта в Москве появились новые автоматы по продаже билетов. Они расположены в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок. С их помощью пассажиры смогут пополнить карту «Тройка», карту москвича, а также узнать время прибытия наземного транспорта.
Как отметил директор службы доходов и контроля Мосгортранса Кирилл Кисляков, новые автоматы отличаются от других аналогичных устройств небольшим размером, не занимают много места, но при этом удобны в использовании, функциональны и гармонично вписываются в дизайн современных остановочных павильонов.
Кроме пополнения «Тройки» с помощью терминалов можно записать на карту проездные билеты любого типа. Они принимают банковские карты и поддерживают функции бесконтактной оплаты и удаленного платежа. Однако приобрести билет «Единый» или карту «Тройка» с их помощью нельзя.
Аппараты поддерживают шесть иностранных языков: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский и китайский. Работают устройства круглосуточно. В дальнейшем их установка продолжится и на других остановочных пунктах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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