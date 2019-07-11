Максим Ликсутов назвал главную проблему столичных водителей
Отношение водителей к превышению скорости является большой проблемой, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения в Москве. Так, за пять месяцев 56 процентов нарушений связаны именно с этим. С начала года на столичных дорогах из-за превышения скорости произошло 173 ДТП, в результате которых погибли 19 человек, 218 получили ранения.
Ликсутов привел данные исследований, согласно которым, даже небольшое превышение скорости может повлечь за собой смертельно опасные последствия.
— Мы напоминаем о необходимости неукоснительно соблюдать правила, особенно это касается скоростного режима. Берегите себя и окружающих, — заключил заммэра. Об этом сообщает РИА Новости.
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