Любовь Савельева рассказала, как заведует магазинами сувенирной продукции метро

— Расскажите, как начался ваш профессиональный путь и как вы оказались на позиции заведующей магазинов сувенирной продукции метро?

— Я окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Впрочем, изначально я не планировала осваивать бухгалтерское дело, а хотела пойти по стопам отца-военного. Но это было в 1990-х годах, так что он мне запретил идти в армию. А мама в итоге посоветовала идти на бухгалтера в колледж. Потом уже освоила профессию экономиста и попала в крупную фирму, занимающуюся товарами для творчества, где мне предложили в итоге заняться открытием магазинов. У меня это стало получаться, и я поняла, что это мое. И когда в 2016 году метрополитен предложил реализовать проект сувенирных магазинов, я сразу заинтересовалась.

— Открыть торговую точку в метро тяжелее, чем в коммерческом секторе?

— Конечно. Когда мы готовились открывать первые магазины, четыре месяца только на подготовку ушло. Это не коммерческий сектор, где можно позвонить, попросить выписать нужную продукцию и работать дальше.

— А сами сувениры? Есть у москвичей и гостей города отличия в предпочтениях?

— Жители столицы очень любят товары с носителями для карты «Тройка» — кольца, брелоки, браслеты. Гости столицы выбирают значки, магниты, головные уборы и футболки. Популярны футболки с надписью «Не прислоняться». У меня такая есть, и, когда я ее надеваю, люди смотрят и улыбаются.

— Когда едете в метро, обращаете внимание на людей с товарами из ваших магазинов?

— Да, хочется даже подойти и сказать: «Я знаю, где вы это купили!» Да и смотря на рекламные плакаты, испытываешь гордость за проделанную работу. Именно ты это все организовал.

— А чем вы занимаетесь в свободное время?

— Люблю плавать, рисовать, вышивать и выращивать цветы. Вышивание, кстати, помогает поддерживать память, так как нужно много считать в процессе. Когда работаешь с огромным количеством цифр каждый день — это очень полезно. А вот при рисовании удается полностью уйти от мира и ни о чем не думать.

— А есть у вас любимая станция метро?

— «Маяковская». Без вопросов. Мне иногда хочется просто выйти в центр, встать и долго ее рассматривать. Когда я узнала, что и здесь надо будет открывать магазин — это было счастье.

— А много ли еще откроете?

— До конца года планируется открыть еще десять точек, все они будут работать вместе со стойками «Живое общение».

Обязанности

В ведении заведующего магазинами сувенирной продукции Московского метрополитена находится 16 точек распространения — флагманский магазин на «Маяковской», киоск на «Трубной» и 14 точек у стоек «Живое общение». В обязанности входит заказ продукции, составление отчетов, работа с браком, недостачей и подготовка данных по итоговым продажам за определенные промежутки времени, а также отправка ведомостей.

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