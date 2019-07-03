Певец Интарс Бусулис: Столичное метро позволяет наблюдать за людьми и экономить время

Жизнь на две страны, огромная семья и безграничная открытость творчеству — все это про Интарса Бусулиса. «Вечерка» пообщалась с музыкантом и выяснила, что он думает о русском шансоне и в чем прелесть московского метро.

— Как часто в последнее время у вас получается выбираться в Москву?

— Не так уж часто на самом деле. Последние три недели я ждал паспорт, отдавал документы для визы. Так что пребывал в нетерпении перед очередной встречей со Златоглавой!

— Где предпочитаете проводить время, когда приезжаете?

— Мне очень нравится Парк Горького, его атмосфера и колорит. Нравятся районы вблизи Москвы-реки, Красная площадь. Летом столица зеленая и благоустроенная, это очень здорово.

— А столичная подземка?

— Вы знаете, когда я в Москве, мы катаемся только на метро! Сидение в пробках, ожидание чего-то — зачем это нужно? Мне нравится движение! Вообще для меня самое главное в столице — время. И метро здорово его экономит.

— За попутчиками наблюдаете?

— Разумеется, я все время в метро наблюдаю за людьми: какие мы разные. На улицах все быстро проходят мимо, ты не видишь, какие они, просто думаешь о своих делах. А в метро все ненадолго останавливается, замирает. Одни книжку читают, другие витают где-то в своих мыслях, третьи с кем-то переписываются — это же так интересно!

— Каково это — жить на две страны? Не устаете ли от переездов?

— Главное, думаю, определиться, какой стране ты принадлежишь. Становится очень легко кататься по миру, если ты знаешь, где в конечном счете твой дом, где тебя ждет твоя семья. Диссонанса нет никакого. Мне очень приятно быть в России, особенно люблю вечернюю Москву.

— Вы сейчас участвуете в проекте «Три аккорда». В чем его творческая особенность?

— Я очень люблю шлягер, шансон. В общем, музыку, которую поет народ. А народ — это я, это вы, это мы все. Мы любим эти песни, подпеваем, когда они звучат, ногой стучим. Мне многие говорили: «Интарс, ну «Три аккорда» — это точно не для тебя!» А это как раз таки для меня!

— Как вы обычно справляетесь с критикой? Есть ли вообще универсальный рецепт?

— Критику не надо воспринимать болезненно и близко к сердцу — это я давно для себя решил. Это, скорее, советы на будущее. Если критикуют люди, которые разбираются лучше меня в той или иной теме, то я обязательно выслушаю.

— Несмотря на столь насыщенную жизнь, вы умудряетесь воспитывать четверых детей…

— Это очень просто! Для всего должен быть календарь. Я стараюсь грамотно распределять время. Хочется быть вместе с детьми: ходить на утренники, говорить и играть. Потому что звание «папа» нужно заслужить. Не хочется быть обычным туристом в их жизни, чтобы дети подумали: «А где наш папа? А, он тот человек, который приезжает и уезжает все время!»

Биография

Интарс Бусулис родился 2 мая 1978 года в городе Талси. Окончил музыкальную школу по классу тромбона. В 26-летнем возрасте Бусулис получил Гран-при на конкурсе молодых исполнителей джаза Sony Jazz Stage, затем — главный приз на Международном конкурсе импровизаторов в Пярну. В 2005 году победил в «Новой волне» в Юрмале. В 2009 году представил Латвию на «Евровидении». Участвовал в шоу «Голос» и в проекте «Точь-в-точь».

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