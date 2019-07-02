Вторник 2 июля , 17:07
Дождь + 21 °
Город
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Саммит G20
Ситуация в Грузии
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Звезды

Певица Ёлка: Я — старомодный однолюб

Олег Сыров
• 16:44 • 2 июля 2019
На фото: певица Ёлка
0
doc7618d0h29np1bgy14cn8
На фото: певица Ёлка
Фото: из личного архива Ёлки
Ёлка (Елизавета Иванцив) в двухтысячных ворвалась на небосклон российской эстрады, поразив слушателей необычным диапазоном вокала и уникальным интонированием. Сама она называла свой стиль «тяжелым русским R&B».

Среди музыкальных критиков бытует мнение, что музыка от Ёлки — не для всех. Несомненно, это не попса, но невероятный голос, удивительная манера исполнения, сарказм, юмор, а иногда и искренность с нотками боли с каждым годом делают аудиторию Ёлки только больше. В канун ее дня рождения, 2 июля, корреспондент «Вечерней Москвы» расспросил Елизавету о ее звездной жизни. 

— Елизавета, в юности вы поступали в музыкальное училище, но ушли. Говорят, из-за конфликта с преподавателем. Что это было? Бунт? В «Городе обмана» — отголоски бунта?

— Я поступала в музыкальное училище по классу вокала, не до конца понимая, что это такое — академический вокал. Изначально не хотелось погружаться в его изучение, ведь это — совершенно другая техника исполнения. Все наши так называемые конфликты основывались в основном на этом. Это был не бунт. Скорее, проблемы переходного возраста. «Город обмана» — это не отголосок, это совсем другая история. 

— Как-то вы сказали журналистам, что многие проблемы можно сгладить любовью. Вы часто влюблялись? 

— Я люблю людей. Нет, не влюбчивая, если мы про дела душевные говорим. И не бывает такого, чтобы каждый день у меня — новая любовь. Я, скорее, старомодный однолюб. Но в людей, в человеческую суть, если мы не про амурные делишки говорим, я погружаюсь достаточно часто. 

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Певица призналась, что хотела бы сняться в хорошем кино
Певица призналась, что хотела бы сняться в хорошем кино Фото: из личного архива Ёлки

— Вы не раз говорили, что встреча с Аллой Пугачевой в 2010 году вас изменила. Почему?

— Алла Борисовна очень сильная женщина, она поразительная. Меня вдохновляют такие люди. Глубокие, неоднозначные. Это определенно величина. Она — одна из самых успешных звезд.

— Вы одна из самых успешных звезд. В том числе в финансовом плане. Есть ли у вас бизнес вне музыкальной сферы?

— Параллельных проектов у меня нет. Не веду бизнес, не держу магазинов. И не уверена, что мне надо заниматься чем-то, когда рядом есть люди, занимающиеся этим гораздо лучше, чем я. Даже теоретически себя в бизнесе не вижу.

— Клип «Ты знаешь» вы снимали с помощью двух IPhone. Это была рекламная акция известного бренда или так получилось?

— Нет, это не была рекламная акция. Это была идея Гарика (Игоря Бурнышева, солиста группы «Бурито» — прим. «ВМ»). На тот момент, насколько я знаю, такого еще никто не делал. Это, скорее, были творческие эксперименты группы «Бурито».

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Певица рассказала, что планирует встречать день рождения в неузком кругу друзей и родных
Певица рассказала, что планирует встречать день рождения в неузком кругу друзей и родных Фото: из личного архива Ёлки

— Вы родились в Ужгороде, на Западной Украине. Ваши первые интервью на ТВ стали показывать в 2000 году. Уже тогда вы говорили чисто, без акцента. Почему?

— У меня был акцент. До сих пор слышу, что он у меня есть. У меня чуть-чуть другая манера речи. Не знаю, почему. Я очень быстро перенимаю то, что слышу. И ориентируюсь на свой слух. Поэтому, скорее всего, подсознательно, сама того не понимая, «подстраиваюсь» под тех, кто звучит рядом. Поэтому людям с «обычным» слухом это сложно распознать.

— Вы снялись в нескольких фильмах в эпизодических ролях. И даже озвучили Красную Шапку в полнометражном американском мультфильме. Не планируете уделить кинематографу больше внимания?

— Очень бы хотелось сняться в хорошем кино, о чем говорила много раз. Но есть нюансы. Во-первых, это требует много времени. Во-вторых, я не чувствую в себе силы профессиональной актрисы, и это для меня немаловажно. Если пойму, что не справляюсь с задачей, то, скорее всего, «не впишусь» и не стану этого делать.

— Альбом «Один в поле воин» был выложен в Сеть без имени исполнительницы и оставался «безымянным» два года. Почему?

— Да просто выложила в Сеть. Не было никакого умысла, желания проанализировать реакцию зрителя… Просто это случилось, мне так захотелось.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Я поступала в музыкальное училище по классу вокала, не до конца понимая, что это такое — академический вокал, вспоминает Ёлка
Я поступала в музыкальное училище по классу вокала, не до конца понимая, что это такое — академический вокал, вспоминает Ёлка Фото: из личного архива Ёлки

— Что такое проект ЯАVЬ? Новый этап в жизни или эксперимент? В песнях «Яви» вы совершенно другая.

— Это просто музыка под другим именем. Чтобы люди не путали все эти песни между собою. Но, в моем понимании, они не перемешаются, всегда будут параллельны.

— Вы сказали, что «Явь» выражает ту боль, которую не может позволить себе Ёлка. Отчего вам больно?

— Я живой человек. Мне больно от всего того же, от чего больно вам.

У вас есть домашние животные? Расскажите, пожалуйста, о них.

— Да, мне кажется, вы только что одно из этих животных слышали. Я не очень люблю о них распространяться, но они у меня есть. (Во время разговора мы слышали мяуканье котенка — прим. «ВМ»).

— Как вы отдыхаете, если остается свободное от работы время?

— Я живу очень обычной жизнью. Слушаю музыку, читаю, бегаю одна и в компании друзей, очень люблю спонтанные тренировки и ночные прогулки на велосипеде. Нравится, что я спокойно могу гулять, ходить на концерты и просто наслаждаться каждым моментом жизни — самыми банальными радостями.

— Вы в хорошей форме. Расскажите, как хорошо выглядеть.

— Первый и, пожалуй, единственный совет: начните хорошо к себе относиться! Случится реакция, и вы увидите результат. Прежде всего, надо любить себя. Правильное питание, физические нагрузки. Отслеживание того, что ты в себя «вкладываешь» — надо осознавать, что это — материал, из которого ты будешь построен уже через несколько дней. 

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Я живу очень обычной жизнью. Слушаю музыку, читаю, бегаю одна и в компании друзей, люблю ночные прогулки на велосипеде, поделилась Ёлка
Я живу очень обычной жизнью. Слушаю музыку, читаю, бегаю одна и в компании друзей, люблю ночные прогулки на велосипеде, поделилась Ёлка Фото: из личного архива Ёлки

— Кто в вашем доме готовит? Ваше любимое блюдо?

— У нас дома готовлю я. Самый любимый «рецепт» — это гречка. Ребята, гречка — «наше все», поверьте мне! А если серьезно, могу сказать, что я наконец-то пришла к тому набору продуктов, который мне очень подходит и комфортен. Советовать никому не буду, и не потому, что это что-то очень заумное. Наоборот, это самые простые и доступные вещи. Просто система питания очень индивидуальна. И то, что подходит мне, может не подойти кому-то, кто захочет это проверить на себе.

— Как планируете отмечать день рождения? С кем?

— В кругу друзей. Не уверена, что он будет узкий, потому что решила зазвать всех. У кого получится, тот придет. Будем отмечать тихо, мирно, спокойно, без шумихи.

— Ваши творческие планы? Чем в ближайшее время порадуете своих поклонников?

— Я не люблю делиться своими планами. Каждый день столько всего происходит, каждый день дарит что-то новое. Есть кое-какие задумки, но не стану называть это грандиозными планами. На днях выйдет клип. И еще несколько интересных совместных историй, вот и все.

Читайте также: Юлия Барановская: Женщина не должна быть сильной

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы
17:452 июля 2019
Внешняя политика
Британский политик оценил потери страны в случае «жесткого» Брекзита
17:452 июля 2019
Внешняя политика
Россиянка умерла от инсульта в Афинах
17:202 июля 2019
Происшествия
Съемочная группа российских журналистов попала под обстрел в Донецке
17:162 июля 2019
Происшествия
Ежемесячные выплаты на детей от 1,5 до 3 лет повысятся с января 2020 года
17:162 июля 2019
Закон
Актер, сыгравший Люка Скайуокера, рассказал подробности новых «Звездных войн»
16:582 июля 2019
Звезды
Виталий Милонов поддержал идею проверять школьников на наркотики
16:572 июля 2019
Общество
Четверо детей госпитализированы в результате ДТП на Кутузовском проспекте
16:482 июля 2019
Происшествия
Ученые обнаружили древние останки крокодилов-вегетарианцев
16:432 июля 2019
Животные
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду
16:412 июля 2019
Потребление
Минобороны сообщило о гибели 14 моряков при пожаре на глубоководном аппарате
16:392 июля 2019
Происшествия
Дополнительные поезда запустят между Москвой и Санкт-Петербургом
16:322 июля 2019
Транспорт
Движение по Кутузовскому проспекту восстановили после ограничений из-за ДТП
16:232 июля 2019
Транспорт
РЖД опровергли информацию об увольнении начальника Рижского вокзала из-за Пугачевой
16:122 июля 2019
Общество
Ученые создали браслет, помогающий контролировать эмоции
15:512 июля 2019
Наука
Четверо считавшихся пропавшими в Иркутской области найдены живыми
15:432 июля 2019
Происшествия
Защита обжаловала арест предполагаемого серийного отравителя
15:412 июля 2019
Закон
Назван виновник ДТП с пятью машинами на Кутузовском проспекте
15:412 июля 2019
Происшествия
Фестиваль «Сабантуй-2019», посвященный столетию Башкирии, пройдет в Москве
15:292 июля 2019
Город
Член жюри Московского еврейского кинофестиваля проведет мастер-класс
15:202 июля 2019
Город
ЦОДД рекомендовал водителям объезжать Кутузовский проспект из-за аварии
15:112 июля 2019
Происшествия
Специалисты не нашли бобров и выдр в фонтане около Третьяковской галереи
14:462 июля 2019
Животные
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 18
14:442 июля 2019
Происшествия
Более 20 мостов построят в Москве за пять лет
14:262 июля 2019
Город
Два человека погибли и пять пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте
14:222 июля 2019
Происшествия
Ученые нашли способ избежать подростковой депрессии
14:202 июля 2019
Здоровье
Маргарита Симоньян обратилась к Владимиру Зеленскому на украинском языке
14:142 июля 2019
Общество
Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене мужчину
14:072 июля 2019
Происшествия
Древнюю крепость, возведенную до нашей эры, обнаружили в Ираке
14:042 июля 2019
В мире
Спикер парламента Ирана указал Дональду Трампу на его главную ошибку
14:042 июля 2019
В мире
Монеты времен правления Николая II обнаружили при раскопках в центре Москвы
13:492 июля 2019
Город
Назван самый высокооплачиваемый россиянин в истории НХЛ
13:492 июля 2019
Спорт
Порошенко осудил «торговлю русским языком» в Донбассе
13:442 июля 2019
Внешняя политика
Кокорин начал курс реабилитации в столичном медицинском центре
13:362 июля 2019
Происшествия
Технопарк появится на территории завода имени Хруничева
13:302 июля 2019
Город
Москвичи выбрали лучшие места для отдыха в пяти районах города
13:252 июля 2019
Город
Число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области достигло 201
13:242 июля 2019
Происшествия
Панорамные балконы украсят дом по программе реновации на Норильской улице
13:202 июля 2019
Город
Более 4 миллионов квадратных метров жилья планируется построить за год
13:202 июля 2019
Город
Дома по реновации могут появиться на площадках «Дом.РФ» и РЖД
13:162 июля 2019
Город
Сергей Собянин: В Красную книгу Москвы внесено 117 видов животных и растений
13:142 июля 2019
Город
Грузия потеряет 710 миллионов долларов из-за сокращения турпотока из России
13:112 июля 2019
Экономика
Аллею памятников откроют в парке «Дружба» до конца года
13:082 июля 2019
Город
Сергей Собянин увеличил срок действия парковочных разрешений для многодетных семей
13:082 июля 2019
Город
Мужчина ранил ножом знакомого в квартире на севере Москвы
12:592 июля 2019
Происшествия
Марат Хуснуллин: В городе зарегистрировано порядка 160 тысяч участников долевого строительства
12:562 июля 2019
Город
Генпрокуратура рассказала о главной причине ДТП на дорогах России
12:462 июля 2019
Общество
Переселение по программе реновации в центре столицы начнется в сентябре
12:462 июля 2019
Город
Почти 200 тысяч водителей в России были лишены прав за нарушение ПДД
12:452 июля 2019
Происшествия
Восстановлена работа автоматов московского метрополитена по продаже билетов
12:452 июля 2019
Транспорт
Марат Хуснуллин: Утверждены шесть новых стартовых площадок по программе реновации
12:422 июля 2019
Город
«Бестиарий» и работы Жауме Пленсы: что подготовили столичные музеи в июне
12:302 июля 2019
Культура
Названы самые экзотичные города мира для посещения российскими туристами
12:302 июля 2019
Туризм
ВЦИОМ рассказал, что россияне стали меньше верить гороскопам
12:262 июля 2019
Общество
Москвич угрожал фельдшеру скорой помощи молотком
12:252 июля 2019
Происшествия
Столицей Всемирной летней универсиады 2023 года стал Екатеринбург
12:192 июля 2019
Спорт
Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Чехию до 7 июля
12:122 июля 2019
Происшествия
Российские ученые нашли «виновника» наводнения в Иркутской области
12:032 июля 2019
Происшествия
Исследователи выяснили, как здоровье зависит от микрофлоры кишечника
12:012 июля 2019
Здоровье
Суд вынес обвинительное решение участнику банды GTA за попытку побега
12:002 июля 2019
Происшествия
Стало известно о среднем доходе тех, кто выплачивает ипотеку
11:582 июля 2019
Общество
Московское метро попросило пассажиров приобретать билеты в кассах
11:472 июля 2019
Город
Женщину с крупной партией запрещенного вещества задержали в Москве
11:422 июля 2019
Происшествия
Восстановлением фрагмента панорамы «Оборона Севастополя» займется победитель аукциона
11:362 июля 2019
Город
Стартуют аукционы по продаже машино-мест в столице
11:322 июля 2019
Город
Названы победители Архитектурной премии Москвы — 2019
11:322 июля 2019
Город
Число стран для безвизового въезда россиян увеличилось в два раза
11:142 июля 2019
Туризм
Делегация из Франции отметила высокий уровень подготовки кадров в МИИТ
11:132 июля 2019
Общество
Минтранс осудил власти Чехии после решения об отмене полетов в Прагу
11:092 июля 2019
Транспорт
Геннадий Онищенко назвал дискредитацией врачей дело неонатолога Сушкевич
10:592 июля 2019
Происшествия
Бутина исхудала из-за условий содержания в американской тюрьме
10:492 июля 2019
Происшествия
Жилой комплекс с детским садом ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы
10:472 июля 2019
Город
СМИ назвали причину ограничения полетов из России в Чехию
10:302 июля 2019
Транспорт
Менее половины пациентов с болезнями сердца следуют рекомендациям врачей
10:262 июля 2019
Здоровье
Красноярский губернатор резко ответил женщине на вопрос о затопленном Канске
10:162 июля 2019
Происшествия
Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на юго-востоке Москвы
10:092 июля 2019
Происшествия
Аналитики спрогнозировали подорожание жилья в России на 10–15 процентов
10:062 июля 2019
Недвижимость
Транспортная доступность четырех районов Москвы улучшится с запуском МЦД-2
10:002 июля 2019
Транспорт
Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра
09:522 июля 2019
Здоровье
Велодорожку проложат недалеко от станции метро «Беломорская»
09:402 июля 2019
Город
Более половины россиян желают работать после выхода на пенсию
09:292 июля 2019
Общество
«Невежда»: Представитель украинской делегации в ПАСЕ осудил Зеленского
09:272 июля 2019
В мире
Петр Бирюков: Более 600 дворов в Москве благоустроили
09:272 июля 2019
Город
Столичные врачи стабилизировали состояние выпавшей из окна девочки
09:262 июля 2019
Здоровье
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
09:132 июля 2019
Транспорт
Трамп пообещал вывести танки на улицы Вашингтона в День независимости США
09:082 июля 2019
В мире
Более 31 тысячи браков зарегистрировано в Москве с начала 2019 года
09:082 июля 2019
Город
Москвич украл три бочки пива и скрылся
08:542 июля 2019
Происшествия
Столичную пенсионерку ограбили на миллион рублей
08:402 июля 2019
Происшествия
Неизвестные в масках избили и ограбили менеджера ресторана в поселке Щапово
08:342 июля 2019
Происшествия
Безработный зарезал знакомого на почве ссоры в квартире на севере Москвы
08:252 июля 2019
Происшествия
Эксперты «Роскачества» выяснили, насколько полезен мультизерновой хлеб
08:242 июля 2019
Потребление
Московский зоопарк приобрел двух обезьян-игрунок
08:202 июля 2019
Животные
Россиян предупредили о росте цен на мясную продукцию
08:112 июля 2019
Товары
Движение трамваев на северо-востоке столицы возобновлено после ДТП
08:092 июля 2019
Происшествия
МЧС сообщило о госпитализации 191 человека в Иркутской области
08:022 июля 2019
Происшествия
Наклейки для отпугивания птиц появились на стеклах вестибюлей метро
07:442 июля 2019
Транспорт
Московские школьники завоевали две медали на Балтийской олимпиаде
07:302 июля 2019
Дети
Более 100 мероприятий подготовили в Москве ко Дню семьи, любви и верности
07:182 июля 2019
Город
Объявлены фильмы — победители Московского еврейского кинофестиваля
07:152 июля 2019
Кино
Задержана подозреваемая в краже 775 тысяч рублей у пенсионера в Москве
06:192 июля 2019
Город
Кратковременный дождь и до 24 градусов тепла ожидается в Москве 2 июля
06:062 июля 2019
Город
Россияне рассказали, чем займутся в отпуске
05:292 июля 2019
Общество
Россия разработала «космические парусники» для исследования Солнца
05:042 июля 2019
Технологии
Жители Западного полушария 2 июля смогут увидеть солнечное затмение
04:322 июля 2019
Наука
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
03:362 июля 2019
Общество
Роскосмос заявил о намерении задействовать роботов в исследовании Луны
03:172 июля 2019
Общество
США сомневаются в способности России произвести заявленное число ракет
02:322 июля 2019
Армия
Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
01:512 июля 2019
Город
Счетная палата назвала количество объектов незавершенного строительства
01:432 июля 2019
Общество
Уголовное дело возбуждено после хищения банковской карты у москвича
00:582 июля 2019
Происшествия
Турция может начать закупку российских истребителей
00:432 июля 2019
Внешняя политика
Один человек пострадал при ДТП в центре Москвы
00:252 июля 2019
Происшествия
США и Украина из-за России поменяли план совместных учений
23:541 июля 2019
Внешняя политика
Спасатели вытащили из пруда женщину в Тимирязевском районе столицы
23:211 июля 2019
Происшествия
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 2 июля
23:051 июля 2019
Город
Журналистка рассказала об угрозах от родственников Михаила Хачатуряна
22:531 июля 2019
Происшествия
Россиянин обнаружил в своей квартире полуметровую рептилию
22:351 июля 2019
Происшествия
Спасатели вытащили пьяного мужчину из воды на северо-западе Москвы
22:241 июля 2019
Происшествия
Великобритания пригрозила Ирану выходом из ядерной сделки
22:191 июля 2019
В мире
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Никита Миронов

Персональный перрон Примадонны

Екатерина Рощина

Дело врачей — 2019

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Опыт труда формирует у ребенка характер...

Ольга Кузьмина

Политический джаз Нино Катамадзе...

Оксана Крученко

Пол-литра самомнения с кокосовым сиропом...

Ольга Маховская

Аборт, еще аборт!

Александр Никонов

Наказывать нельзя, а убивать можно...

Сергей Лесков

Как простофиля Хрущев перехитрил сталинистов...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER