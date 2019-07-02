Певица Ёлка: Я — старомодный однолюб

Среди музыкальных критиков бытует мнение, что музыка от Ёлки — не для всех. Несомненно, это не попса, но невероятный голос, удивительная манера исполнения, сарказм, юмор, а иногда и искренность с нотками боли с каждым годом делают аудиторию Ёлки только больше. В канун ее дня рождения, 2 июля, корреспондент «Вечерней Москвы» расспросил Елизавету о ее звездной жизни.

— Елизавета, в юности вы поступали в музыкальное училище, но ушли. Говорят, из-за конфликта с преподавателем. Что это было? Бунт? В «Городе обмана» — отголоски бунта?

— Я поступала в музыкальное училище по классу вокала, не до конца понимая, что это такое — академический вокал. Изначально не хотелось погружаться в его изучение, ведь это — совершенно другая техника исполнения. Все наши так называемые конфликты основывались в основном на этом. Это был не бунт. Скорее, проблемы переходного возраста. «Город обмана» — это не отголосок, это совсем другая история.

— Как-то вы сказали журналистам, что многие проблемы можно сгладить любовью. Вы часто влюблялись?

— Я люблю людей. Нет, не влюбчивая, если мы про дела душевные говорим. И не бывает такого, чтобы каждый день у меня — новая любовь. Я, скорее, старомодный однолюб. Но в людей, в человеческую суть, если мы не про амурные делишки говорим, я погружаюсь достаточно часто.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Певица призналась, что хотела бы сняться в хорошем кино Фото: из личного архива Ёлки

— Вы не раз говорили, что встреча с Аллой Пугачевой в 2010 году вас изменила. Почему?

— Алла Борисовна очень сильная женщина, она поразительная. Меня вдохновляют такие люди. Глубокие, неоднозначные. Это определенно величина. Она — одна из самых успешных звезд.

— Вы одна из самых успешных звезд. В том числе в финансовом плане. Есть ли у вас бизнес вне музыкальной сферы?

— Параллельных проектов у меня нет. Не веду бизнес, не держу магазинов. И не уверена, что мне надо заниматься чем-то, когда рядом есть люди, занимающиеся этим гораздо лучше, чем я. Даже теоретически себя в бизнесе не вижу.

— Клип «Ты знаешь» вы снимали с помощью двух IPhone. Это была рекламная акция известного бренда или так получилось?

— Нет, это не была рекламная акция. Это была идея Гарика (Игоря Бурнышева, солиста группы «Бурито» — прим. «ВМ»). На тот момент, насколько я знаю, такого еще никто не делал. Это, скорее, были творческие эксперименты группы «Бурито».

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Певица рассказала, что планирует встречать день рождения в неузком кругу друзей и родных Фото: из личного архива Ёлки

— Вы родились в Ужгороде, на Западной Украине. Ваши первые интервью на ТВ стали показывать в 2000 году. Уже тогда вы говорили чисто, без акцента. Почему?

— У меня был акцент. До сих пор слышу, что он у меня есть. У меня чуть-чуть другая манера речи. Не знаю, почему. Я очень быстро перенимаю то, что слышу. И ориентируюсь на свой слух. Поэтому, скорее всего, подсознательно, сама того не понимая, «подстраиваюсь» под тех, кто звучит рядом. Поэтому людям с «обычным» слухом это сложно распознать.

— Вы снялись в нескольких фильмах в эпизодических ролях. И даже озвучили Красную Шапку в полнометражном американском мультфильме. Не планируете уделить кинематографу больше внимания?

— Очень бы хотелось сняться в хорошем кино, о чем говорила много раз. Но есть нюансы. Во-первых, это требует много времени. Во-вторых, я не чувствую в себе силы профессиональной актрисы, и это для меня немаловажно. Если пойму, что не справляюсь с задачей, то, скорее всего, «не впишусь» и не стану этого делать.

— Альбом «Один в поле воин» был выложен в Сеть без имени исполнительницы и оставался «безымянным» два года. Почему?

— Да просто выложила в Сеть. Не было никакого умысла, желания проанализировать реакцию зрителя… Просто это случилось, мне так захотелось.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Я поступала в музыкальное училище по классу вокала, не до конца понимая, что это такое — академический вокал, вспоминает Ёлка Фото: из личного архива Ёлки

— Что такое проект ЯАVЬ? Новый этап в жизни или эксперимент? В песнях «Яви» вы совершенно другая.

— Это просто музыка под другим именем. Чтобы люди не путали все эти песни между собою. Но, в моем понимании, они не перемешаются, всегда будут параллельны.

— Вы сказали, что «Явь» выражает ту боль, которую не может позволить себе Ёлка. Отчего вам больно?

— Я живой человек. Мне больно от всего того же, от чего больно вам.

— У вас есть домашние животные? Расскажите, пожалуйста, о них.

— Да, мне кажется, вы только что одно из этих животных слышали. Я не очень люблю о них распространяться, но они у меня есть. (Во время разговора мы слышали мяуканье котенка — прим. «ВМ»).

— Как вы отдыхаете, если остается свободное от работы время?

— Я живу очень обычной жизнью. Слушаю музыку, читаю, бегаю одна и в компании друзей, очень люблю спонтанные тренировки и ночные прогулки на велосипеде. Нравится, что я спокойно могу гулять, ходить на концерты и просто наслаждаться каждым моментом жизни — самыми банальными радостями.

— Вы в хорошей форме. Расскажите, как хорошо выглядеть.

— Первый и, пожалуй, единственный совет: начните хорошо к себе относиться! Случится реакция, и вы увидите результат. Прежде всего, надо любить себя. Правильное питание, физические нагрузки. Отслеживание того, что ты в себя «вкладываешь» — надо осознавать, что это — материал, из которого ты будешь построен уже через несколько дней.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Я живу очень обычной жизнью. Слушаю музыку, читаю, бегаю одна и в компании друзей, люблю ночные прогулки на велосипеде, поделилась Ёлка Фото: из личного архива Ёлки

— Кто в вашем доме готовит? Ваше любимое блюдо?

— У нас дома готовлю я. Самый любимый «рецепт» — это гречка. Ребята, гречка — «наше все», поверьте мне! А если серьезно, могу сказать, что я наконец-то пришла к тому набору продуктов, который мне очень подходит и комфортен. Советовать никому не буду, и не потому, что это что-то очень заумное. Наоборот, это самые простые и доступные вещи. Просто система питания очень индивидуальна. И то, что подходит мне, может не подойти кому-то, кто захочет это проверить на себе.

— Как планируете отмечать день рождения? С кем?

— В кругу друзей. Не уверена, что он будет узкий, потому что решила зазвать всех. У кого получится, тот придет. Будем отмечать тихо, мирно, спокойно, без шумихи.

— Ваши творческие планы? Чем в ближайшее время порадуете своих поклонников?

— Я не люблю делиться своими планами. Каждый день столько всего происходит, каждый день дарит что-то новое. Есть кое-какие задумки, но не стану называть это грандиозными планами. На днях выйдет клип. И еще несколько интересных совместных историй, вот и все.

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