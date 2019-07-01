Юлия Барановская: Женщина не должна быть сильной

Несмотря на хрупкую внешность, это на удивление волевая женщина. Жизнь в свое время преподнесла ей серьезные испытания, которые она с честью преодолела. Любовь, семейное счастье, проект женского клуба в Лондоне, планы и мечты в один момент рухнули, но наша героиня смогла пережить все эти невзгоды, в том числе и предательство близкого человека. Юлия Барановская вернулась в Россию около пяти лет назад и самостоятельно сделала себя заново.

Телезвезда не только анализирует человеческие отношения и определяет суть межличностных проблем в прямом эфире, но и активно участвует в благотворительной деятельности — она амбассадор благотворительного фонда «Память поколений», который помогает ветеранам боевых действий. С начала года также ведет шоу на «Русском радио».

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с Юлией в Музее Победы на Поклонной горе. Она пришла с младшими членами семьи — дочерью Яной и сыном Арсением. В тот день проходила дискуссия «Как говорить с детьми о войне». Модератором, разумеется, выступила Юлия. Позже она рассказала корреспонденту о жизни, счастье, творчестве и многом другом.

Мы стояли у экспонатов времен Великой Отечественной войны. Юлия поделилась, что такое патриотизм для нее.

— В Лондоне, где мы жили, конечно, не отмечают 9 Мая. Вдали от Родины как-то особенно чувствуется, что это именно наш праздник. День Победы мы отмечали в обязательном порядке. Застолье, песни, воспоминания... Я искренне считаю, что патриотизм, история — это не выбранный специально день, когда надо посадить ребенка перед собой и что-то ему сказать. Это — часть жизни. По крайней мере, у меня.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Юлия Барановская — амбассадор благотворительного фонда «Память поколений» Фото: Предоставлено Юлией Барановской

Маленькой Юлия слушала военные истории, сидя у дедушки и прабабушки на коленях. Тогда в школе детям много рассказывали о войне. Но больше врезались в память именно они — повествования родных, любимых людей.

— Моих дедушек и бабушек уже нет в живых, они больше ничего не смогут рассказать. Я безумно по ним скучаю. Не у всех есть возможность вот так, из первых уст, услышать что-то важное. Но если есть то, что передается в семье из поколения в поколение, если это — часть вас, то дети впитывают правильные вещи без «специальных разговоров», — пояснила Юлия.

Она призналась, что тема войны очень значима в ее семье.

— Рассказами об ужасах и смерти можно напугать детей. Я вот пуганая, но даже сейчас, взрослый и опытный человек, каждый раз, когда говорят про войну, плачу и переживаю. Вот дневник Тани Савичевой, например. Девочка писала о происходящем просто и скупо. Только правду. Все умерли, она тоже. Я плачу. Это наша память. Эта информация о главном — про подвиг, про то, что по-настоящему дорого, про тех, кто умер за нас, — в нашем ДНК. Это наша кровь, это на клеточном уровне. Мне так кажется. У меня слезы радости и гордости и невероятное чувство благодарности, когда говорят о тех, кто нас защищал. Когда я вижу экспонаты музея, картины, фильмы о Великой Отечественной, думаю: боже мой, а я смогла бы? Встала бы в полный рост? Пошла бы в атаку или отсиделась, потому что страшно? Это подвиг. Это надо рассказывать, воспитывать патриотизм в детях.

Юлия поведала одну из историй героев, ставших участниками ее программы.

— Чудесная женщина, ветеран в возрасте 90 лет, жила со своей племянницей, которая за ней ухаживала. Однажды на две припаркованные машины рухнула стена их старого, аварийного дома. Владелицы авто сразу же пошли в суд и подали иск на бабушку, чтобы взыскать с нее компенсацию. Они даже к нам на программу приехали. Я спрашиваю: «Вы празднуете День Победы?» «Да», — отвечают. Говорю: «На парад ходите? Детям рассказываете?» Кивают. Продолжаем: «А зачем в суд пошли?» Они: «Ну это же наше имущество...» Понимаете, они жалуются не на управляющую компанию, не на администрацию района. Они подали иск на ветерана, а та не в состоянии возместить ущерб. Говорить о гордости и патриотизме можно что угодно, но узнать правду о человеке — только по его поступкам. К сожалению, этой бабушки больше нет в живых.

Настоящий мужчина должен обладать одним качеством — это ответственность, считает Юлия Барановская Фото: Предоставлено Юлией Барановской

— Юлия, кто из ваших дедушек и бабушек защищал Родину в Великую Отечественную?

— Мне удалось застать в живых прабабушку по маминой линии, которая немного вспоминала про это. Тогда я была совсем маленькой, для меня эти истории были тяжелыми. Позже мама рассказывала, что прабабушка в военные годы работала в поезде-госпитале. Сейчас я понимаю, что она старалась уберечь меня от этих трагических событий. Время действительно было страшное. Сегодня ты разговариваешь с человеком, а завтра его нет в живых... Я часто слушаю ветеранов. Они приходят к нам на программу, и я записываю их воспоминания. Это не только разговоры на 52 минуты эфира. Это несколько часов подготовки, живого общения. Такое повествование просто нельзя прервать. Сидишь и внемлешь. Я очень рада, что у меня есть такой шанс. Историю надо беречь. Надо знать. Слава богу, у меня такая возможность есть — слышать все из первых уст. Передам своим детям.

— Некоторые люди считают, что акция «Бессмертный полк» — что-то неуместное. Ваше мнение?

— Мне все равно, что говорят про «Бессмертный полк» другие. Это лучшее, что можно было в этом смысле придумать. Люди живы, пока жива память о них. Когда идет река людей по всему миру — мурашки по коже. В каждой стране, где живут наши соотечественники, все собираются воедино. Они несут портреты своих родных. Это значит, что и те, кто погиб за своих детей, живы. Как и память о них. Ведь фронтовики ради нас готовы были расстаться с самой большой ценностью — своей жизнью. Ничего дороже нет у человека. И они шли на это. Когда у кого-то появляется желание сделать что-то неблаговидное, надо помнить, что живем мы благодаря тем, кто совершил самопожертвование во благо нас. Мы живем и должны жить достойно в память о героях. Про то, что каждый должен иметь совесть и не совершать гадости, напоминать излишне. Это и так ясно каждому, если он человек.

— Вы с детьми достаточно долго жили в Европе. Какая страна для них родная?

— Я всегда говорю, что самая любимая страна — это, безусловно, Родина. То есть та, где родился. Наша Родина — Россия! Это понимаешь особенно хорошо, если пожил где-то еще. Твоя страна — это твоя страна. Здесь все понятно, здесь говорят на родном языке, здесь родной менталитет, твое детство, сказки, история, культура, семейные традиции. Для Артема и Яны английский — второй язык. Но это другая культура. Другие корни, не те, что в крови.

— Чем увлекаются ваши дети?

— Младший, Арсений, любит футбол. Мне кажется, мяч — продолжение его ноги. Он весь этот год занимался в школе Barca Academy, сейчас пойдет в ЦСКА, я надеюсь. Яна увлекается танцами, выступает с «Тодесом» и «PROтанцами». И у нее, надо сказать, это хорошо получается. Прошлой осенью выиграла индивидуальный баттл в категории «Юниоры» в Dance Todes Battle 2018, а весной ее наградили на премии «Девичник TEENS Awards 2019» в номинации «Лучшее танцевальное видео». Еще она ходит на вокал, пробует себя вместе с группой Hype girls. Артем, старший, тоже поет, интересуется актерским мастерством, ведет разные мероприятия, иногда со мной в паре, а порой — в одиночку. Он еще играет в театре. Пробы в Большой он прошел сам и два года был задействован в английской опере «Билли Бадд».

Юлия воспитывает дочь Яну, сыновей Артема и Арсения (на фото с сыном Арсением) Фото: Предоставлено Юлией Барановской

— Хватает ли у вас времени на воспитание детей?

— Им все надо объяснять и показывать. Это занимает не так много времени. Простой пример. Сидишь, смотришь в телефон, а ребенку хочется поиграть с мамой. Я объясняю, что не развлекаюсь или бросаю сообщения, а сценарий читаю, это работа... Главное здесь — уважение друг к другу. Нервы могут сдать у любого человека, дети ни при чем. Если я вдруг повысила голос, то всегда извинюсь. Это категорически неправильно в общении как со взрослыми, так и с детьми.

— Как у вас получается столько работать и при этом не обделять семью?

— Когда я училась в школе и кто-то из одноклассников не успевал делать домашнее задание, сославшись на то, что у него не хватило времени сделать тот или иной предмет, моя учительница по физике всегда говорила так: «В сутках не 24 часа, а столько времени, сколько надо, чтобы решить свои дела!» Эту фразу я взяла на вооружение на всю жизнь. Это касается приоритетов и правильно распределенного времени.

— Сколько часов обычно тратите на сон?

— Я сплю около шести часов. Когда входишь в мой ритм, больше не нужно. Кто-то скажет: «Вот — дети вас редко видят!» Если завтра я сяду дома, я все равно не буду их видеть — они тоже заняты. После школы посещают секции, кружки, у них своя активная жизнь. Они не нуждаются в гиперопеке. Когда Арсений занимается футболом или Артем в «Непоседах», или Яна на танцах, или они изучают языки, им не нужно, чтобы мама сидела в коридоре и ждала. Они полностью самостоятельные, ориентируются в жизни. Им нужна мама, чтобы задать ей вопрос, поговорить, всем вместе отдохнуть, отправиться в путешествие. Я не хочу быть нянькой для них ни сейчас, ни в будущем. Я рада, что мои дети самостоятельные. В их жизни не наступит период, когда им исполнится 16, а я скажу: «Ну, вам 16 лет, вы самостоятельные, ответственные, теперь учитесь жизни». Они уже сами учатся всему.

— Отдыхать собираетесь?

— Мы планируем полететь на день рождения моей подруги. После этого — «секретное путешествие», только я и дети! Это не отдых на пляже, а испытание в джунглях. Пока не скажу куда, но это будет очень интересно! Будем очень много ходить, никаких «лежаний» на пляже. Мама выбрала активный отдых! Дети в предвкушении.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Юлия Барановская считает, что ребенку надо объяснять и показывать. А главное — детей надо уважать! Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

— Вы женственны, но при этом чувствуется стержень. Вы сильная женщина?

— Мне это словосочетание неприятно. Его часто направляют в мою сторону. Женщина не должна быть сильной. Это — идти против природы. Когда человек пытается обмануть природу, выходит боком. Я не сильная женщина. Сила женщины в другом. Удобно заявить «силу женщины» и спрятаться за нее. Если мужчина говорит: «Она у меня сильная», то перекладывает груз на ее плечи. Это он позволяет ей такой быть! Поэтому мне это не нравится. Я не сильная женщина! Если в моем голосе появляется «стержень» — это просто эмоции. Холод, сила, удивление, гнев.

Сила женщины — в материнстве, в продолжении рода. Ее сила в том, что она делает, чтобы люди жили дальше. А в современном мире мужчины иногда легко подстраиваются под ситуацию. Мужчина изначально не может быть слабым, в этом его природа. В женщине все по-другому, даже болевые пороги иные. Она мать. Она защищает, оберегает, охраняет. Увы, этим начинают не только дети пользоваться, но и мужчины. Мне это не нравится. Я считаю, что чем больше в женщине силы, тем слабее мужчина становится. Но это на словах. В жизни ведь по-другому. Женщина не может стать сильной, а мужчина — слабым. Это удобная позиция: игра, лень — все что угодно. Зачем развивать в близких людях лень, если в них можно развить миллион прекрасных качеств? Природой заложено одно, а что разовьешь — другой вопрос. Все начинается с матери. Если она с детства оберегает, каждый шаг контролирует, везде подстилает соломку, мальчик все время падает на колени. И таким он вырастет.

— В вашей жизни был трудный период. Расставание с любимым. В чем нашли опору?

— Нет никакой опоры извне. Только ты и твоя личность в такой ситуации. Все остальное — иллюзии. Если оперся на кого-то, ты навсегда в слабой позиции. Опираться надо на свою жизнь. Говорю искренне. Когда ты в какой-то момент пугаешься, что всю жизнь можешь прожить в слезах, жалея себя, уничтожая себя, когда ты наконец испугаешься, что проживешь так и дальше, а годы пролетят без пользы и радости мимо, это может заставить встряхнуться и сказать: «Ерунда! Все наладится!»

— Можете дать совет тем нашим читательницам, которые столкнулись с подобным испытанием?

— Могу. Прекратите себя жалеть! В это можно заиграться на всю жизнь. И мучить себя возгласами: «Я такая несчастная! Мне плохо!» За то, что ты сидишь и плачешь, себя жалеешь, никто вторую жизнь не даст. Она одна.

— Юлия, чего хотят мужчины?

— Я не знаю. Это вопрос к ним. Женщины любят рассуждать на эту тему, а мне забавно, ведь это все просто домыслы. Нельзя говорить и решать за кого-то.

Если оперся на кого-то — ты навсегда в слабой позиции, считает Юлия Барановская Фото: Предоставлено Юлией Барановской

— Каким видите настоящего мужчину?

— Нет понятия «настоящий» или «ненастоящий». Есть мальчик, юноша, подросток, мужчина. Некоторые мужчины и в 60 лет — маленькие мальчики. Настоящий мужчина для меня должен обладать одним качеством. Это ответственность. Как только подросток берет на себя ответственность, то становится мужчиной. А кто-то до 100 лет остается ребенком. Это единственное, что переводит юнца в мужчину. Он начинает отвечать за свои слова и поступки, за людей, которые его окружают.

— Вы ведете программу «Мужское/Женское». Что больше всего удивляет в участниках ток-шоу?

— Таких программ очень много. И на разные темы. Ситуации с детьми удивляют одним, со взрослым поколением потрясают другими вещами. Например, жутчайшую историю мы поведали про дом престарелых, где был настоящий концлагерь. Все зависит о ситуации. Даже здесь, сейчас, в этой дискуссии «Как разговаривать с детьми о войне» я вспомнила историю, и слезы сами собою потекли.

— Что вы никогда не сделали бы?

— Я не вернулась бы в свое прошлое...

— Даже имея возможность что-то исправить?

— Абсолютно точно!

— Вы влюбчивая?

— Нет.

— Рациональная?

— Нет, я нерациональная. Я просто по-разному отношусь к понятиям «любовь» и «влюбчивость». Поэтому все, что делаю, в принципе, глобально и масштабно. И если влюбляться, то это надолго, серьезно. Любовь — редкость.

— В сети Интернет часто гадают, кто же с вами рядом...

— Это естественно! Когда не афишируешь личную жизнь, тебе начинают приписывать что угодно. Вот я несколько минут назад сфотографировалась со служащим музея. Если это фото выложить в Интернет, какое-то СМИ может написать, что этот человек имеет ко мне вполне реальное отношение, нас что-то связывает. Я это все вижу, но внимания на сплетни и домыслы не обращаю.

— Какими видите детей в будущем?

— Я хочу, чтобы они выросли просто счастливыми и здоровыми.

— О чем мечтаете?

— У меня одна-единственная мечта, говорю об этом совершенно искренне. Я хочу быть очень старенькой. Сидеть за столом, который накрыт красивой скатертью, уставлен угощениями, напитками. Чтобы этот стол был на улице. Я прямо вижу этот луг, зелень, цветы... Море вдали, его запах. И за этим столом сидит моя огромная семья: дети, внуки, правнуки, малыши бегают, меня дергают. Жены, мужья моих детей и внуков, чтобы их было очень-очень много. И чтобы вот так вместе за столом. Я обязательно приду к этой мечте. А вот какой путь пройду до этого мгновенья — жизнь покажет.

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