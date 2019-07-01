Понедельник 1 июля , 22:07
Ясно + 24 °
Город
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Саммит G20
Ситуация в Грузии
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Звезды

Юлия Барановская: Женщина не должна быть сильной

Олег Сыров
• 22:27 • 1 июля 2019
Самая любимая страна — это, безусловно, Родина, говорит Барановская
Фото: Предоставлено Юлией Барановской
Самая любимая страна — это, безусловно, Родина, говорит Барановская
Фото: Предоставлено Юлией Барановской
Юлия Барановская, телеведущая Первого канала, известна нашим читателям по программам «Мужское/Женское», «Модный приговор», «Живая жизнь». Воспитывает дочь Яну, сыновей Артема и Арсения. 

Несмотря на хрупкую внешность, это на удивление волевая женщина. Жизнь в свое время преподнесла ей серьезные испытания, которые она с честью преодолела. Любовь, семейное счастье, проект женского клуба в Лондоне, планы и мечты в один момент рухнули, но наша героиня смогла пережить все эти невзгоды, в том числе и предательство близкого человека. Юлия Барановская вернулась в Россию около пяти лет назад и самостоятельно сделала себя заново. 

Телезвезда не только анализирует человеческие отношения и определяет суть межличностных проблем в прямом эфире, но и активно участвует в благотворительной деятельности — она амбассадор благотворительного фонда «Память поколений», который помогает ветеранам боевых действий. С начала года также ведет шоу на «Русском радио». 

Корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с Юлией в Музее Победы на Поклонной горе. Она пришла с младшими членами семьи — дочерью Яной и сыном Арсением. В тот день проходила дискуссия «Как говорить с детьми о войне». Модератором, разумеется, выступила Юлия. Позже она рассказала корреспонденту о жизни, счастье, творчестве и многом другом. 

Мы стояли у экспонатов времен Великой Отечественной войны. Юлия поделилась, что такое патриотизм для нее.

— В Лондоне, где мы жили, конечно, не отмечают 9 Мая. Вдали от Родины как-то особенно чувствуется, что это именно наш праздник. День Победы мы отмечали в обязательном порядке. Застолье, песни, воспоминания... Я искренне считаю, что патриотизм, история — это не выбранный специально день, когда надо посадить ребенка перед собой и что-то ему сказать. Это — часть жизни. По крайней мере, у меня.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Юлия Барановская — амбассадор благотворительного фонда «Память поколений»
Юлия Барановская — амбассадор благотворительного фонда «Память поколений» Фото: Предоставлено Юлией Барановской

Маленькой Юлия слушала военные истории, сидя у дедушки и прабабушки на коленях. Тогда в школе детям много рассказывали о войне. Но больше врезались в память именно они — повествования родных, любимых людей.

— Моих дедушек и бабушек уже нет в живых, они больше ничего не смогут рассказать. Я безумно по ним скучаю. Не у всех есть возможность вот так, из первых уст, услышать что-то важное. Но если есть то, что передается в семье из поколения в поколение, если это — часть вас, то дети впитывают правильные вещи без «специальных разговоров», — пояснила Юлия. 

Она призналась, что тема войны очень значима в ее семье. 

— Рассказами об ужасах и смерти можно напугать детей. Я вот пуганая, но даже сейчас, взрослый и опытный человек, каждый раз, когда говорят про войну, плачу и переживаю. Вот дневник Тани Савичевой, например. Девочка писала о происходящем просто и скупо. Только правду. Все умерли, она тоже. Я плачу. Это наша память. Эта информация о главном — про подвиг, про то, что по-настоящему дорого, про тех, кто умер за нас, — в нашем ДНК. Это наша кровь, это на клеточном уровне. Мне так кажется. У меня слезы радости и гордости и невероятное чувство благодарности, когда говорят о тех, кто нас защищал. Когда я вижу экспонаты музея, картины, фильмы о Великой Отечественной, думаю: боже мой, а я смогла бы? Встала бы в полный рост? Пошла бы в атаку или отсиделась, потому что страшно? Это подвиг. Это надо рассказывать, воспитывать патриотизм в детях. 

Юлия поведала одну из историй героев, ставших участниками ее программы. 

— Чудесная женщина, ветеран в возрасте 90 лет, жила со своей племянницей, которая за ней ухаживала. Однажды на две припаркованные машины рухнула стена их старого, аварийного дома. Владелицы авто сразу же пошли в суд и подали иск на бабушку, чтобы взыскать с нее компенсацию. Они даже к нам на программу приехали. Я спрашиваю: «Вы празднуете День Победы?» «Да», — отвечают. Говорю: «На парад ходите? Детям рассказываете?» Кивают.  Продолжаем: «А зачем в суд пошли?» Они: «Ну это же наше имущество...» Понимаете, они жалуются не на управляющую компанию, не на администрацию района. Они подали иск на ветерана, а та не в состоянии возместить ущерб. Говорить о гордости и патриотизме можно что угодно, но узнать правду о человеке — только по его поступкам. К сожалению, этой бабушки больше нет в живых. 

Настоящий мужчина должен обладать одним качеством — это ответственность, считает Юлия Барановская Фото: Предоставлено Юлией Барановской

— Юлия, кто из ваших дедушек и бабушек защищал Родину в Великую Отечественную?

— Мне удалось застать в живых прабабушку по маминой линии, которая немного вспоминала про это. Тогда я была совсем маленькой, для меня эти истории были тяжелыми. Позже мама рассказывала, что прабабушка в военные годы работала в поезде-госпитале. Сейчас я понимаю, что она старалась уберечь меня от этих трагических событий. Время действительно было страшное. Сегодня ты разговариваешь с человеком, а завтра его нет в живых... Я часто слушаю ветеранов. Они приходят к нам на программу, и я записываю их воспоминания. Это не только разговоры на 52 минуты эфира. Это несколько часов подготовки, живого общения. Такое повествование просто нельзя прервать. Сидишь и внемлешь. Я очень рада, что у меня есть такой шанс. Историю надо беречь. Надо знать. Слава богу, у меня такая возможность есть — слышать все из первых уст. Передам своим детям. 

— Некоторые люди считают, что акция «Бессмертный полк» — что-то неуместное. Ваше мнение?

— Мне все равно, что говорят про «Бессмертный полк» другие. Это лучшее, что можно было в этом смысле придумать. Люди живы, пока жива память о них. Когда идет река людей по всему миру — мурашки по коже. В каждой стране, где живут наши соотечественники, все собираются воедино. Они несут портреты своих родных. Это значит, что и те, кто погиб за своих детей, живы. Как и память о них. Ведь фронтовики ради нас готовы были расстаться с самой большой ценностью — своей жизнью. Ничего дороже нет у человека. И они шли на это. Когда у кого-то появляется желание сделать что-то неблаговидное, надо помнить, что живем мы благодаря тем, кто совершил самопожертвование во благо нас. Мы живем и должны жить достойно в память о героях. Про то, что каждый должен иметь совесть и не совершать гадости, напоминать излишне. Это и так ясно каждому, если он человек. 

— Вы с детьми достаточно долго жили в Европе. Какая страна для них родная?

— Я всегда говорю, что самая любимая страна — это, безусловно, Родина. То есть та, где родился. Наша Родина — Россия! Это понимаешь особенно хорошо, если пожил где-то еще. Твоя страна — это твоя страна. Здесь все понятно, здесь говорят на родном языке, здесь родной менталитет, твое детство, сказки, история, культура, семейные традиции. Для Артема и Яны английский — второй язык. Но это другая культура. Другие корни, не те, что в крови. 

— Чем увлекаются ваши дети?

— Младший, Арсений, любит футбол. Мне кажется, мяч — продолжение его ноги. Он весь этот год занимался в школе Barca Academy, сейчас пойдет в ЦСКА, я надеюсь. Яна увлекается танцами, выступает с «Тодесом» и «PROтанцами». И у нее, надо сказать, это хорошо получается. Прошлой осенью выиграла индивидуальный баттл в категории «Юниоры» в Dance Todes Battle 2018, а весной ее наградили на премии «Девичник TEENS Awards 2019» в номинации «Лучшее танцевальное видео». Еще она ходит на вокал, пробует себя вместе с группой Hype girls. Артем, старший, тоже поет, интересуется актерским мастерством, ведет разные мероприятия, иногда со мной в паре, а порой — в одиночку. Он еще играет в театре. Пробы в Большой он прошел сам и два года был задействован в английской опере «Билли Бадд». 

Юлия воспитывает дочь Яну, сыновей Артема и Арсения (на фото с сыном Арсением) Фото: Предоставлено Юлией Барановской

— Хватает ли у вас времени на воспитание детей? 

— Им все надо объяснять и показывать. Это занимает не так много времени. Простой пример. Сидишь, смотришь в телефон, а ребенку хочется поиграть с мамой. Я объясняю, что не развлекаюсь или бросаю сообщения, а сценарий читаю, это работа... Главное здесь — уважение друг к другу. Нервы могут сдать у любого человека, дети ни при чем. Если я вдруг повысила голос, то всегда извинюсь. Это категорически неправильно в общении как со взрослыми, так и с детьми. 

— Как у вас получается столько работать и при этом не обделять семью?

— Когда я училась в школе и кто-то из одноклассников не успевал делать домашнее задание, сославшись на то, что у него не хватило времени сделать тот или иной предмет, моя учительница по физике всегда говорила так: «В сутках не 24 часа, а столько времени, сколько надо, чтобы решить свои дела!» Эту фразу я взяла на вооружение на всю жизнь. Это касается приоритетов и правильно распределенного времени.

— Сколько часов обычно тратите на сон? 

— Я сплю около шести часов. Когда входишь в мой ритм, больше не нужно. Кто-то скажет: «Вот — дети вас редко видят!» Если завтра я сяду дома, я все равно не буду их видеть — они тоже заняты. После школы посещают секции, кружки, у них своя активная жизнь. Они не нуждаются в гиперопеке. Когда Арсений занимается футболом или Артем в «Непоседах», или Яна на танцах, или они изучают языки, им не нужно, чтобы мама сидела в коридоре и ждала. Они полностью самостоятельные, ориентируются в жизни. Им нужна мама, чтобы задать ей вопрос, поговорить, всем вместе отдохнуть, отправиться в путешествие. Я не хочу быть нянькой для них ни сейчас, ни в будущем. Я рада, что мои дети самостоятельные. В их жизни не наступит период, когда им исполнится 16, а я скажу: «Ну, вам 16 лет, вы самостоятельные, ответственные, теперь учитесь жизни». Они уже сами учатся всему.

— Отдыхать собираетесь?

— Мы планируем полететь на день рождения моей подруги. После этого — «секретное путешествие», только я и дети! Это не отдых на пляже, а испытание в джунглях. Пока не скажу куда, но это будет очень интересно! Будем очень много ходить, никаких «лежаний» на пляже. Мама выбрала активный отдых! Дети в предвкушении.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Юлия Барановская считает, что ребенку надо объяснять и показывать. А главное — детей надо уважать!
Юлия Барановская считает, что ребенку надо объяснять и показывать. А главное — детей надо уважать! Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

— Вы женственны, но при этом чувствуется стержень. Вы сильная женщина?

— Мне это словосочетание неприятно. Его часто направляют в мою сторону. Женщина не должна быть сильной. Это — идти против природы. Когда человек пытается обмануть природу, выходит боком. Я не сильная женщина. Сила женщины в другом. Удобно заявить «силу женщины» и спрятаться за нее. Если мужчина говорит: «Она у меня сильная», то перекладывает груз на ее плечи. Это он позволяет ей такой быть! Поэтому мне это не нравится. Я не сильная женщина! Если в моем голосе появляется «стержень» — это просто эмоции. Холод, сила, удивление, гнев.

Сила женщины — в материнстве, в продолжении рода. Ее сила в том, что она делает, чтобы люди жили дальше. А в современном мире мужчины иногда легко подстраиваются под ситуацию. Мужчина изначально не может быть слабым, в этом его природа. В женщине все по-другому, даже болевые пороги иные. Она мать. Она защищает, оберегает, охраняет. Увы, этим начинают не только дети пользоваться, но и мужчины. Мне это не нравится. Я считаю, что чем больше в женщине силы, тем слабее мужчина становится. Но это на словах. В жизни ведь по-другому. Женщина не может стать сильной, а мужчина — слабым. Это удобная позиция: игра, лень — все что угодно. Зачем развивать в близких людях лень, если в них можно развить миллион прекрасных качеств? Природой заложено одно, а что разовьешь — другой вопрос. Все начинается с матери. Если она с детства оберегает, каждый шаг контролирует, везде подстилает соломку, мальчик все время падает на колени. И таким он вырастет. 

— В вашей жизни был трудный период. Расставание с любимым. В чем нашли опору?

— Нет никакой опоры извне. Только ты и твоя личность в такой ситуации. Все остальное — иллюзии. Если оперся на кого-то, ты навсегда в слабой позиции. Опираться надо на свою жизнь. Говорю искренне. Когда ты в какой-то момент пугаешься, что всю жизнь можешь прожить в слезах, жалея себя, уничтожая себя, когда ты наконец испугаешься, что проживешь так и дальше, а годы пролетят без пользы и радости мимо, это может заставить встряхнуться и сказать: «Ерунда! Все наладится!»

— Можете дать совет тем нашим читательницам, которые столкнулись с подобным испытанием?

— Могу. Прекратите себя жалеть! В это можно заиграться на всю жизнь. И мучить себя возгласами: «Я такая несчастная! Мне плохо!» За то, что ты сидишь и плачешь, себя жалеешь, никто вторую жизнь не даст. Она одна.

— Юлия, чего хотят мужчины? 

— Я не знаю. Это вопрос к ним. Женщины любят рассуждать на эту тему, а мне забавно, ведь это все просто домыслы. Нельзя говорить и решать за кого-то.

Если оперся на кого-то — ты навсегда в слабой позиции, считает Юлия Барановская Фото: Предоставлено Юлией Барановской

— Каким видите настоящего мужчину? 

— Нет понятия «настоящий» или «ненастоящий». Есть мальчик, юноша, подросток, мужчина. Некоторые мужчины и в 60 лет — маленькие мальчики. Настоящий мужчина для меня должен обладать одним качеством. Это ответственность. Как только подросток берет на себя ответственность, то становится мужчиной. А кто-то до 100 лет остается ребенком. Это единственное, что переводит юнца в мужчину. Он начинает отвечать за свои слова и поступки, за людей, которые его окружают. 

— Вы ведете программу «Мужское/Женское». Что больше всего удивляет в участниках ток-шоу?

— Таких программ очень много. И на разные темы. Ситуации с детьми удивляют одним, со взрослым поколением потрясают другими вещами. Например, жутчайшую историю мы поведали про дом престарелых, где был настоящий концлагерь. Все зависит о ситуации. Даже здесь, сейчас, в этой дискуссии «Как разговаривать с детьми о войне» я вспомнила историю, и слезы сами собою потекли. 

— Что вы никогда не сделали бы?

— Я не вернулась бы в свое прошлое...

— Даже имея возможность что-то исправить?

— Абсолютно точно!

— Вы влюбчивая?

— Нет.

— Рациональная?

— Нет, я нерациональная. Я просто по-разному отношусь к понятиям «любовь» и «влюбчивость». Поэтому все, что делаю, в принципе, глобально и масштабно. И если влюбляться, то это надолго, серьезно. Любовь — редкость. 

— В сети Интернет часто гадают, кто же с вами рядом...

— Это естественно! Когда не афишируешь личную жизнь, тебе начинают приписывать что угодно. Вот я несколько минут назад сфотографировалась со служащим музея. Если это фото выложить в Интернет, какое-то СМИ может написать, что этот человек имеет ко мне вполне реальное отношение, нас что-то связывает. Я это все вижу, но внимания на сплетни и домыслы не обращаю.

— Какими видите детей в будущем?

— Я хочу, чтобы они выросли просто счастливыми и здоровыми.

— О чем мечтаете?

— У меня одна-единственная мечта, говорю об этом совершенно искренне. Я хочу быть очень старенькой. Сидеть за столом, который накрыт красивой скатертью, уставлен угощениями, напитками. Чтобы этот стол был на улице. Я прямо вижу этот луг, зелень, цветы... Море вдали, его запах. И за этим столом сидит моя огромная семья: дети, внуки, правнуки, малыши бегают, меня дергают. Жены, мужья моих детей и внуков, чтобы их было очень-очень много. И чтобы вот так вместе за столом. Я обязательно приду к этой мечте. А вот какой путь пройду до этого мгновенья — жизнь покажет.

Читайте также: Тина Канделаки: Пока мы рожаем, мужчины занимают наши места

Самая любимая страна — это, безусловно, Родина, говорит Барановская
Фото: Предоставлено Юлией Барановской
Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Россиянин обнаружил в своей квартире полуметровую рептилию
22:351 июля 2019
Происшествия
Спасатели вытащили пьяного мужчину из воды на северо-западе Москвы
22:241 июля 2019
Происшествия
Великобритания пригрозила Ирану выходом из ядерной сделки
22:191 июля 2019
В мире
Труп безбилетника выпал из летевшего над Лондоном самолета
22:001 июля 2019
В мире
Лидер «Океана Эльзы» объяснил свои слова о российском Крыме
21:251 июля 2019
Внешняя политика
Кадыров назвал нападение на полицейских «западным новшеством»
21:131 июля 2019
Внешняя политика
СМИ: Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 14
21:031 июля 2019
Происшествия
Врачи рассказали, почему жареная рыба вредна для здоровья
20:571 июля 2019
Здоровье
Вода ушла из трех населенных пунктов Иркутской области
20:501 июля 2019
Происшествия
Крымский депутат назвал источники сообщений о дорогом отдыхе на полуострове
20:381 июля 2019
Туризм
Движение восстановили после повреждение контактных путей троллейбуса в Москве
20:381 июля 2019
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о защите геномных данных россиян
20:141 июля 2019
Общество
Белый «термос Путина» стал хитом продаж в Китае
20:121 июля 2019
В мире
Пассажиропоток МЦК с начала года вырос на 15 процентов
19:571 июля 2019
Город
Россиянка на резиновой лодке нарушила финскую границу
19:461 июля 2019
Курьезы
«Зенит» решил расстаться с самым высокооплачиваемым футболистом России
19:371 июля 2019
Спорт
Незаконную постройку на юго-востоке Москвы демонтировали
19:361 июля 2019
Город
Боевой снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Москве
19:151 июля 2019
Происшествия
Минобороны: Черноморский флот контролирует корабли НАТО на учениях Sea Breeze
19:101 июля 2019
Армия
Сотрудница Московского зоопарка, отогнавшая медведицу веником, не пострадала
18:581 июля 2019
Город
Более 20 рейсов задержаны в столичных аэропортах
18:501 июля 2019
Город
Автостраховщики поддержали персонализацию ОСАГО
18:471 июля 2019
Общество
Московский суд продлил арест подростку, обвиняемому в изготовлении СВУ
18:401 июля 2019
Происшествия
Скончалась народная артистка Надежда Чередниченко
18:241 июля 2019
Общество
Мосгорнаследие предотвратило проведение незаконных работ в ЦАО
18:221 июля 2019
Город
Предложение России по морякам отвергли на Украине
18:171 июля 2019
Внешняя политика
Движение на улице Гончарной будет перекрыто из-за съемок кино
18:111 июля 2019
Город
Специалисты рассказали о магнитных бурях, которые ожидаются в июле
18:071 июля 2019
Здоровье
Более 400 деревьев из Китая высадят в столичном парке «Хуамин»
17:591 июля 2019
Город
Судьба контракта Мамаева с «Краснодаром» будет решаться после 8 июля
17:571 июля 2019
Спорт
Сергей Собянин пригласил горожан на выставку «Москва. Город меняется для вас»
17:421 июля 2019
Город
Санитарные вертолеты в Москве эвакуировали почти 400 пострадавших с начала года
17:311 июля 2019
Город
Более 40 садов в рамках «Цветочного джема» появились на территории Москвы
17:141 июля 2019
Город
Вахтанг Кикабидзе поддержал Нино Катамадзе, отказавшуюся выступать в России
17:131 июля 2019
Звезды
Медведев выразил соболезнования родным погибших при наводнении в Иркутской области
16:551 июля 2019
Общество
Надгробие композитора Иосифа Геништы отреставрировали на столичном кладбище
16:541 июля 2019
Город
Cкончался отец Николая Баскова
16:511 июля 2019
Общество
Мосгосэкспертиза за 5 лет рассмотрела более 200 объектов в ТиНАО
16:471 июля 2019
Город
Палеонтологи нашли останки древнего крокодила, который охотился на динозавров
16:371 июля 2019
В мире
Тематические выставки пройдут в рамках «Субботы московского школьника»
16:351 июля 2019
Город
Владимир Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским
16:331 июля 2019
Внешняя политика
Участок Северо-Восточной хорды начнут строить в 2019 году
16:231 июля 2019
Город
Шесть человек спасли из горящего дома на улице Новокосинской
16:101 июля 2019
Происшествия
Медведев пригрозил наказывать компании, повышающие цены на бензин
15:591 июля 2019
Внутренняя политика
Сергей Собянин рассказал о передаче госуслуг в офисы «Мои документы»
15:571 июля 2019
Город
Эксперт оценил новые правила выдачи микрозаймов в России
15:571 июля 2019
Бизнес
Врачи заявили, что повышенная потливость может быть симптомом рака
15:571 июля 2019
Здоровье
Полицейский погиб во время нападения на пост в Чечне
15:501 июля 2019
Происшествия
Актер Хью Джекман помог поклоннику сделать предложение во время концерта
15:431 июля 2019
Звезды
Минфин призвал жестко ограничить выдачу кредитов
15:351 июля 2019
Финансы
Депутат рассказал о потребности реформировать статус русского языка на Украине
15:331 июля 2019
Внешняя политика
Владимир Зеленский потребовал привлечь к ответственности Павла Климкина
15:241 июля 2019
В мире
Глава Минэнерго: Россия снизила нефтедобычу в июне по сделке ОПЕК+
15:221 июля 2019
Экономика
Московские спортсмены выиграли девять медалей на первенстве Европы
15:171 июля 2019
Спорт
Врачи рассказали об опасности антиоксидантов в профилактике рака
15:141 июля 2019
Здоровье
Эксперты оценили перспективы российских игроков на Уимблдоне
15:141 июля 2019
Спорт
Ученые создали роборуку, которая «находит» опасные вещества в жидкости
14:501 июля 2019
В мире
Маломобильных пассажиров метро начали сопровождать до Исторического музея
14:411 июля 2019
Транспорт
Стали известны подробности психологического состояния Джулиана Ассанжа
14:391 июля 2019
В мире
Инновационная обработка продуктов увеличит срок их хранения в два раза
14:271 июля 2019
Здоровье
«Хорошо поладили»: посол Франции рассказала о дружбе Зеленского с Макроном
14:271 июля 2019
В мире
Летняя школа инклюзивных практик открылась в Пушкинском музее
14:201 июля 2019
Город
Число читателей главной библиотеки страны возросло на четверть
14:201 июля 2019
Город
Скульптор главных символов столицы: исполнилось 130 лет со дня рождения Веры Мухиной
14:171 июля 2019
Культура
Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй половине июля
14:171 июля 2019
Город
Киноусадьба и бабенская игрушка: какие тайны хранит в себе Новая Москва
14:151 июля 2019
Культура
Эксперт оценила неподобающее поведение дочери Трампа на саммите G20
14:021 июля 2019
В мире
Ученые заявили, что музыка помогает в учебе
13:541 июля 2019
Дети
Социологи выяснили, как часто россияне читают художественную литературу
13:461 июля 2019
Общество
Пожарные ликвидировали возгорание фургона в центре Москвы
13:341 июля 2019
Происшествия
ВЦИОМ: Большинство россиян не готовы к крупным покупкам
13:311 июля 2019
Общество
Рыбак из Сиднея опубликовал фото пугающего улова
13:311 июля 2019
В мире
Дмитрий Песков объяснил отказ Нино Катамадзе гастролировать в России
13:251 июля 2019
Внешняя политика
Юные садовники посадят «Детскую грядку» в «День Помидорки»
13:201 июля 2019
Город
Врачи выяснили, какое заболевание способно вызывать образование рака
13:071 июля 2019
Здоровье
Глава администрации Зеленского рассказал о ненадежности украинских депутатов
13:061 июля 2019
В мире
Сергей Собянин: Десять медучреждений построят в Новой Москве до 2022 года
13:051 июля 2019
Недвижимость
Итальянский клуб планирует арендовать защитника «Зенита»
12:591 июля 2019
Спорт
Синоптики рассказали о похолодании в Москве к концу недели
12:521 июля 2019
Город
Мэр Таллина выступил за сохранение русского языка в эстонских школах
12:511 июля 2019
Внешняя политика
Первый канал начал кастинг на новый «Голос»
12:491 июля 2019
Афиша
Соратник Зеленского предложил сделать русский язык региональным в Донбассе
12:411 июля 2019
Внешняя политика
Число безработных россиян сократилось на 1,3 процента за одну неделю
12:301 июля 2019
Рынок труда
Ограничение движения введут в Москве из-за концерта и съемок фильма
12:291 июля 2019
Транспорт
Останкинский суд рассмотрит дело о вымогательстве у москвича
12:241 июля 2019
Происшествия
Московский зоопарк запустил прямой эфир из вольера панд
12:121 июля 2019
Животные
Стало известно, в какой месяц лета россияне чаще всего берут отпуск
12:101 июля 2019
Туризм
Более 700 рабочих мест появилось в московском метро
12:101 июля 2019
Общество
Торгово-досуговый центр построили на юго-западе Москвы
12:041 июля 2019
Город
Сергей Собянин поздравил столичных архитекторов с профессиональным праздником
12:041 июля 2019
Город
Столичные спасатели вытащили из воды 48 человек с начала лета
11:531 июля 2019
Происшествия
Спрос на столичное имущество достиг рекордного показателя
11:521 июля 2019
Город
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 7 человек
11:461 июля 2019
Происшествия
Банковские мошенники обокрали жителей Москвы
11:451 июля 2019
Происшествия
Компанию — проектировщика жилого комплекса в Новой Москве определят до 17 июля
11:411 июля 2019
Город
Минстрой оценил возможность повышения стоимости недвижимости с 1 июля
11:341 июля 2019
Недвижимость
Коллекцию монет на 500 тысяч рублей украли из столичной квартиры
11:281 июля 2019
Происшествия
Эксперт прокомментировал запуск нового рынка электроэнергии на Украине
11:271 июля 2019
Бизнес
Постоялицу пятизвездочного отеля в Москве обокрали на 780 тысяч рублей
11:191 июля 2019
Происшествия
Китайские мастера распишут фасады домов в столичном парке «Хуамин»
11:151 июля 2019
Город
Премиальное жилье столицы подорожает на семь процентов
11:101 июля 2019
Город
Музей мадам Тюссо заранее убрал восковую фигуру Терезы Мэй в чулан
11:061 июля 2019
В мире
Тысячи москвичей зарегистрировали право собственности на жилье по реновации
11:021 июля 2019
Недвижимость
Создавать одежду и виртуальные миры научат участников «Дня без турникетов» 
10:591 июля 2019
Город
Опрос: Почти каждый третий пассажир метро засыпает в театре
10:511 июля 2019
Общество
Сергей Собянин: Московские поликлиники внедряют современные стандарты комфорта
10:421 июля 2019
Город
Центробанк изменил правила выдачи микрозаймов в России
10:361 июля 2019
Общество
Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится из-за ремонтных работ
10:301 июля 2019
Транспорт
Россиян предупредили о зараженной черешне на прилавках и в магазинах
10:221 июля 2019
Товары
Уголовное дело возбудили в отношении не платившего 3 месяца зарплату работодателя
10:171 июля 2019
Происшествия
Пассажирам столичного метро раздали 14 тысяч бутылок с водой за июнь
10:031 июля 2019
Транспорт
Московский урбанистический форум посетят представители 33 стран
10:011 июля 2019
Город
Столичные врачи спасли пациентку с разрывом гигантской аневризмы
09:561 июля 2019
Здоровье
Эксперт озвучил сроки повышения цен на бензин в России
09:561 июля 2019
Экономика
Столичные врачи рассказали, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет
09:501 июля 2019
Дети
Работника цирка Никулина госпитализировали после удара копытом лошади
09:351 июля 2019
Происшествия
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать молоко
09:311 июля 2019
Потребление
Разработка инфраструктуры для новых автобусных маршрутов продолжается
09:281 июля 2019
Транспорт
Бесплатный маршрут электробуса появился в Сколкове
09:281 июля 2019
Транспорт
«Громкое заявление»: Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
09:281 июля 2019
Общество
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Ольга Кузьмина

Политический джаз Нино Катамадзе...

Никита Миронов

Диктатура обывателей

Оксана Крученко

Пол-литра самомнения с кокосовым сиропом...

Ольга Маховская

Аборт, еще аборт!

Юрий Совцов

Хватит бежать

Елена Булова

«Машина» нашего времени

Александр Никонов

Наказывать нельзя, а убивать можно...

Александр Лосото

Право на правду

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER