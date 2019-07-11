ЦОДД подвел промежуточные итоги работы «Дорожного патруля» с начала года
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подвел промежуточные итоги работы «Дорожного патруля» с начала года. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Центра.
В целом патрульные успели с начала года оказать помощь 20 тысячам столичных автомобилистов. Из этих случаев — 8,5 тысячи раз помогли в разборе ДТП, оформили 4,4 тысячи европротоколов.
Также сотрудники помогли пяти тысячам водителей устранить неисправности в машинах. Было отбуксировано более трех тысяч автомобилей.
С начала года «Дорожный патруль» уже успел помочь 20(!)тыс. автомобилистов:— ЦОДД (@gucodd) 11 июля 2019 г.
- 8,5 тыс. раз патрульные оказывали помощь в разборе ДТП;
- оформили 4,4 тыс. европротоколов;
- помогли 5 тыс. водителей устранить неисправности в машинах;
- отбуксировали больше 3 тыс. машин pic.twitter.com/hSZgZx79CG
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