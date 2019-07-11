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Владимир Жидкин: В Новой Москве построят пять детсадов за бюджет

Василиса Чернявская
• 09:16 • 11 июля 2019
За семь лет в ТиНАО введено уже 40 детских садов. На фото: Арина Александрова и ее дочка Серафима 
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За семь лет в ТиНАО введено уже 40 детских садов. На фото: Арина Александрова и ее дочка Серафима 
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

До конца года в Новой Москве завершится строительство пяти детских садов, финансируемых из столичного бюджета. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

— Общее количество мест в этих детских садах будет 1025, — уточнил он. — Один из них, на 300 мест, уже построен и введен в эксплуатацию.

Как рассказал Владимир Жидкин, за семь лет в ТиНАО введено уже 40 детских садов. А всего в Новой Москве с 2012 года построено 67 социальных объектов. В ближайшие три года планируется возвести и сдать в эксплуатацию еще 60 соцобъектов.

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