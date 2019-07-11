Ученые открыли «пищевой» симптом развития аутизма

У 70 процентов детей с аутизмом наблюдается нетипичное пищевое поведение. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания.

В новой работе американских исследователей уточняется, что аномалия может проявляться в желании ребенка есть строго определенную пищу. Любимая еда может быть конкретного цвета (только красной, только желтой и т.п.) или формы. Кроме того, малыш может быть гиперчувствительным к текстуре продукта и его температуре.

Иногда дети с аутизмом отказываются от еды и могут, к примеру, спрятать ее в карман. О подобных удивительных случаях рассказал доктор Кит Уильямс.

— Однажды я лечил ребенка, который ел только бекон и пил только чай со льдом. Часто дети с аутизмом «придерживаются диеты», состоящей, в основном, из зерновых продуктов, таких как макароны и хлеб, а также куриных наггетсов, — пояснил врач и отметил, что некоторые дети едят исключительно из бутылочки вне зависимости от своего возраста.

Эксперт также подчеркнул, что важно отличать странное пищевое поведение от банальных детских капризов. В последнем случае ребенок так или иначе начнет добавлять в рацион какие-либо новые продукты. Об этом пишет Medicalxpress.

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