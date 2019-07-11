Дизель-электрическая подлодка «Владикавказ» прибыла в Кронштадт

• 10:21 • 11 июля 2019
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Во время транспортировки судна моряки провели ряд тренировок
Фото: ФАН
Для участия в Главном военно-морском параде в Кронштадт прибыла дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ». Парад состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщает издание «Невские новости».
Во время транспортировки судна моряки провели ряд тренировок и учений.
«Владикавказ» обладает уникальной формой, корпус лодки немного удлинен, что позволяет улучшить обтекаемость корпуса.
На сегодняшний день для участия в параде с Северного флота прибыли три противодиверсионных катера и четыре судна обеспечения.
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