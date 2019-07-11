Смертельно опасная красота стюардессы...

Девочку жалко до слез. 23-летнюю Альбину М., стюардессу, задушили в отеле рядом с аэропортом Внуково. Тело нашли в ванной.

Смотрю на фото. Красивая, с открытой доброй улыбкой. Отличная фигура. Явная красавица. И так рано оборвавшаяся жизнь. Что же в отеле произошло? Как выяснилось, девушка там часто бывала с мужчиной, но номер — как и в этот раз — почему-то оформляла по своему паспорту. Второй факт — по признанию старшей сестры, у Альбины всегда были поклонники, но она о них по какой-то причине не рассказывала. Зато у девушки водились деньги. Начинающая стюардесса (а Альбина недавно приехала в Москву из Набережных Челнов) зарабатывает обычно немного.

А денег молодой и красивой нужно ого-го: модная одежда, косметика, маникюр, педикюр, парикмахер, украшения... Но у Альбины, по признанию сестры, деньги водились — она даже делилась с ней, старшей. Откуда ж средства? Для меня очевидно, что давали мужчины. Возможно, один. Но почему же она про свою личную жизнь не рассказывала? Деньгами делилась, но о личной жизни не распространялась? Девушкам это несвойственно. Обычно еще ни горы, ни воза, а они уже о парне всем подружкам растрепали как о будущем муже. А тут — молчок. И номер в гостинице на себя оформляла, хотя платил за него, понятно, мужчина. В чем дело? Сдается мне, что этот мужчина не хотел, чтобы о его отношениях с Альбиной многие знали. Да и сама девушка не хотела отношения «светить». Почему? Возможно, мужчина был женат. Возможно, он и был спонсором, дающим девушке деньги. Стюардесса, согласитесь, — это мужской фетиш. Секс-символ с тех самых пор, как появилась гражданская авиация. Иметь в любовницах стюардессу — это как ездить на «Майбахе». Вот кто-то и ездил, но анонимно.

Стюардесса, согласитесь, — это мужской фетиш. Секс-символ с тех самых пор, как появилась гражданская авиация Фото: https://pixabay.com/

Что произошло между Альбиной и убийцей? За что он задушил молодую красивую женщину? Ревность? Сейчас судить трудно. Но для меня очевидно одно: если мужчина дает любовнице деньги, то он обычно относится к ней как к вещи, которую купил. Ведь он не ей помогает. Он покупает свое удовольствие. Отсюда и отношение. Отсюда и дикий поступок — убить человека. Чем-то не понравилась — задушил.

О чем эта история? Она о том, как прекрасная девушка попробовала покорить столицу, но, по всей видимости, пошла не тем путем. Красота — вещь смертельно опасная. И не только для мужчин. В первую очередь — для самой женщины. Если к ней не прилагаются очень строгие, домостроевские нравы, то ты сразу попадаешь в зону риска...

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»