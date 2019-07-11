Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы
• 10:32 • 11 июля 2019
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Возгорание ликвидировано
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
Хлопок газового баллона произошел в 12-этажном жилом доме на северо-востоке столицы утром в четверг, 11 июля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.
— Произошло возгорание газового баллона во время ремонтных работ на лестничной клетке. В результате небольшого пожара произошел хлопок газовой смеси, — говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано. Кроме того, восемь человек были эвакуированы по маршевой лестнице с 11 этажа на нижние этажи. Других жертв и разрушений не произошло, конструкции здания не пострадали, добавили в ведомстве.
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