Сенатор оценил предложение советника Зеленского переименовать Россию
Сенатор Сергей Цеков, комментируя предложение помощника Зеленского, отметил, что складывается впечатление, что команде нового президента Украины нечем заняться, а решать серьезные вопросы они не хотят.
Советник украинского лидера Владимира Зеленского Никита Потураев 11 июля предложил переименовать русский язык в «российский», а саму Россию — в «Московию».
Потураев пояснил, что на территории страны в настоящее время присутствуют государственный язык и языки «национальных меньшинств». Он отметил, что «украинский» русский язык имеет ряд существенных отличий от «русского» русского языка. Поэтому язык, который используется на Украине, следует переименовать в русский, а тот, который используется в России, в российский, передает Newinform.
Как отметил сенатор Сергей Цеков, предложение Потураева носит ярко выраженный антироссийский характер, а Украине следовало бы делать шаги для восстановления диалога с Россией.
— Портить отношения даже на словах — крайне неправильно. Это свидетельствует о низком уровне команды Зеленского, — пояснил Цеков в комментарии ФАН.
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