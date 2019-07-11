Семья в Подмосковье отравилась грибами
Следователи Чеховского района Московской области проводят доследственную проверку об отравлении грибами четырех человек, один из которых ребенок.
Ранее в СМИ появилась информация об отравлении семьи грибами и госпитализации в реанимационное отделение больницы трехлетнего ребенка.
По предварительной информации, в деревне Углешня Чеховского района члены семьи из четырех человек, один из которых ребенок, съели собранные накануне грибы. Спустя некоторое время 65-летней женщине и ее 3-летнему внуку стало плохо, они были госпитализированы. Вскоре остальные члены семьи тоже обратились за медицинской помощью. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении одной из московских больниц, говорится на сайте СК.
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