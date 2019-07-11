Гражданина РФ арестовали по подозрению в государственной измене
• 11:39 • 11 июля 2019
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Постановлением Лефортовского суда Антонцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября 2019 года
Фото: http://moscow.sledcom.ru/
Гражданин Российской Федерации Константин Антонц был арестован Лефортовским судом в столице по подозрению в государственной измене.
По этой же статье ранее осудили его супругу Антонину Зимину.
Постановлением Лефортовского суда Антонцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 сентября 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря инстанции Ксении Первовласенко.
Супругу арестованного Антонину Зимину задержали сотрудники ФСБ в Калининграде, где она работала директором Балтийского центра диалога культур.
Подробности уголовных дел, согласно стандарту судебных разбирательств подобного рода, не разглашаются.
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