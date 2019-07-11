Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто из-за пожара на ТЭЦ «Северная»
Движение транспорта на Осташковском шоссе в сторону области перекрыто из-за пожара на ТЭЦ «Северная», сообщили в официальном Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Из-за пожара на ТЭЦ «Северная» перекрыто движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области. Затруднено движение на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского просп. в Мытищах. Объехать можно по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе. pic.twitter.com/s6JgxHPGbL— ЦОДД (@gucodd) 11 июля 2019 г.
Крупный пожар на ТЭЦ «Северная» произошел в четверг, 11 июля. Причиной возгорания мог стать взрыв. По данным МЧС, воспламенилась газовая станция высокого давления. Пожару присвоен третий, повышенный, ранг сложности. К его тушению привлечены авиация и пожарный поезд.
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