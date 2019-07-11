Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1В» прошел с космодрома Плесецк

Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России проведен успешный пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В».

На околоземные орбиты выведен блок из четырех космических аппаратов (КА), которые будут работать в интересах Министерства обороны России.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВКС Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, старт ракеты-носителя «Союз-2.1В» с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области и выведение космических аппаратов на расчетные орбиты прошли в штатном режиме. Уже через три минуты после старта ракета-носитель была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Германа Титова.

На целевые орбиты космические аппараты были выведены в расчетное время. Они, как сообщается на сайте военного ведомства России, предназначены «для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, юстировки радиолокационных средств Воздушно-космических сил».

РН «Союз-2» этапа 1В — это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Она предназначена для запуска КА с существующих технического и стартового комплексов ракеты-носителя «Союз-2». Это позволяет резко снизить затраты на разработку, эксплуатацию и запуск этой новой модификации ракеты. Разработка в России ракеты-носителя легкого класса обусловлена развивающейся сейчас мировой тенденцией к увеличению потребности запуска малых космических аппаратов.

Летно-конструкторские испытания ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» проходят на космодроме Плесецк. Это уже пятый по счету ее старт в космос. Первый пуск ракеты «Союз-2.1В» боевыми расчетами Космических войск ВКС был проведен в 2013 году успешно, как и все последующие.

Штатно все прошло и на этот раз. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют нормально. После принятия на управление КА присвоены порядковые номера «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538».