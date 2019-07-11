Сергей Собянин: На ликвидацию пожара в Мытищах направлено 50 единиц техники
На ликвидацию пожара на территории ТЭЦ «Северная» в Мытищах столичные власти по просьбе МЧС направили дополнительно 50 единиц техники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
Глава столицы отметил, что для ликвидации пожара оказывается вся необходимая помощь.
По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 июля 2019 г.
Крупный пожар на ТЭЦ «Северная» произошел в четверг, 11 июля. Причиной возгорания мог стать взрыв. По данным МЧС, воспламенилась газовая станция высокого давления. Пожару присвоен третий, повышенный, ранг сложности. К его тушению привлечены авиация и пожарный поезд. По предварительной информации, пострадали семь человек.
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