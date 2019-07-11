Движение транспорта в Мытищах ограничено из-за пожара
Движение на ряде улиц ограничено из-за крупного пожара на участке газопровода рядом с ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
Движение ограничено по Волковскому шоссе на пересечении с Олимпийским проспектом и Осташковским шоссе. Маршрут объезда проходит по Ярославскому шоссе через Олимпийский проспект и с МКАД по улице Трудовой. Также водителям рекомендуется выбирать пути объезда по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе.
Пожар произошел в четверг, 11 июля. Ему присвоен третий, повышенный, ранг сложности. По предварительным данным МЧС, воспламенилась газовая станция высокого давления.
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