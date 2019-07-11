Пострадавшие при пожаре в Мытищах рассказали, как спаслись от пламени
Пострадавшие во время пожара на ТЭЦ «Северная», который продолжается на территории подмосковных Мытищ, рассказали журналистам, как им удалось спастись от пламени.
Один из мужчин отметил, что сначала он услышал взрыв.
— Там такой жар был! Даже асфальт горячим был, — сообщает очевидец.
Другой пострадавший сказал, что после возникновения пожара и взрыва ему с еще одним мужчиной пришлось добираться ползком до транспортного средства, передает РЕН ТВ.
Напомним, что в четверг днем, 11 июля, крупный пожар произошел на ТЭЦ «Северная» в Мытищах.
От очага возгорания идет густой черный дым. Пламя достигает 50 метров в высоту. К тушению привлечены пожарные расчеты, а также два пожарных вертолета и поезда.
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