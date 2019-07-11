Спортивный суд аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр
Спортивный арбитражный суд, находящийся в Лозанне, удовлетворил аппеляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко. Международный олимпийский комитет в 2017 году пожизненно отстранил политика от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Теперь, по решению суда, «дисквалификация» Мутко аннулирована.
Инстанция объявила об этом 11 июля. Виталий Мутко подал иск по поводу отстранения со стороны МОК 26 декабря. После обнародования решения Спортивного суда, политик рассказал журналистам свои эмоции относительно снятия запрета на участие в Олимпийских играх.
- Я удовлетворен решением, которое принял САС, - цитирует Мутко РИА Новости.
Напомним, что вице-премьер был отстранен от участия в Олимпиадах после того, как дисциплинарная комиссия МОК признака 43 российских спортсмена виновными в употреблении допинга.
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