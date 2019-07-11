Пожар на территории около ТЭЦ «Северная» локализован
• 13:22 • 11 июля 2019
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Пожар на участке газопровода ТЭЦ-27 в Мытищах произошел днем в четверг, 11 июля
Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»
Крупный пожар на территории рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
— В 13:15 после пенной атаки пожар локализован на площади 800 квадратных метров, — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Пожар на участке газопровода ТЭЦ-27 в Мытищах произошел днем в четверг, 11 июля. По предварительной информации, там загорелась цистерна с маслом. К тушению привлечены пожарные расчеты, а также два пожарных вертолета и поезда. В результате ЧП пострадали 11 человек.
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