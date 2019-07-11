Более 90 процентов москвичей в ВАО получили новые квартиры по реновации
• 13:43 • 11 июля 2019
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С двумя семьями договоры будут заключены в ближайшее время
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Новые квартиры по программе реновации получили более 90 процентов переселяющихся семей в Восточном административном округе. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.
Так, из 264 семей, переселяющихся из старых пятиэтажек, 241 семья (более 90 процентов) уже переехала в новые квартиры. Еще с двумя семьями договоры будут заключены в ближайшее время.
Пока что единственный район в Восточном округе Москвы, где началось переселение по программе реновации, — Северное Измайлово, передает агентство городских новостей «Москва».
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