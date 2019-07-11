Эксперт прокомментировал участие российской военной техники в крупных учениях Венесуэлы

Участие российской военной техники в крупных учениях Венесуэлы показывает провал политики США в этом регионе. Такое мнение высказал в комментарии ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт Иван Коновалов.

11 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет задействована в предстоящих учениях.

Сергей Рябков отметил, что не располагает сведениями, закупала ли Венесуэла технику у других стран, но в значительной мере армия страны оснащена российским оружием, передает RNS.

Первые масштабные учения в Венесуэле прошли в феврале, вторые запланированы на 24 июля.

Военный эксперт Иван Коновалов отмечает, что за последние годы России удалось наладить активное сотрудничество в военной сфере с Венесуэлой: заключались контракты на поставку, шли обмены и консультации по вопросам боеспособности, передает rueconomics.ru.

— Из-за действий Минобороны РФ американцы даже не могут давить на Каракас, так как венесуэльская армия от поставок оружия, боевой техники и боеприпасов от США не зависит, — отметил он.

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