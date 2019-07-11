Мосгорнаследие вернуло пропавшие исторические двери в старинную усадьбу

Специалисты Мосгорнаследия разыскали и вернули уникальные исторические двери в городскую усадьбу Венедиктовых — Шнаубертов — Б.Ш. Моносзона, которая расположена в Колпачном переулке, дом 14/5, строение 1. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Как рассказали в Мосгорнаследии, усадьба на протяжении продолжительного времени сдавалась в аренду. Однако ремонт временные жильцы не проводили.

— В связи с этим, в 2018 году город расторг договорные отношения с арендаторами. После этого новый правообладатель приступил к исследованию здания для проведения работ по сохранению, и в ходе этого обнаружилось отсутствие одного из важнейших элементов — исторических дверей в одном из кабинетов, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — Наш департамент провел целое расследование, чтобы разыскать пропажу, и в итоге нашел их у одного из бывших арендаторов в доме неподалеку от усадьбы.

По словам главы ведомства, теперь исторические двери возвращены в усадьбу. А бывший арендатор привлечен к административной ответственности.

СПРАВКА

Усадьба Венедиктовых — Шнаубертов — Б.Ш. Моносзона неоднократно меняла своих владельцев. В 1883 году она досталась по наследству братьям Шнаубертам. Спустя год один из братьев продал свою долю московскому купцу 2 гильдии Моносзону. В свою очередь, новый владелец заложил имение Московскому Городскому кредитному обществу. В 1914 году здание было сдано в аренду Московскому почтово-телеграфному округу. С 1925 года в нем располагался «дом коммуны работников народной связи».

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