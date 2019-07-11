Еще одно здание и склад загорелись около ТЭЦ в Мытищах
Еще одно административное здание и склад из легких металлических конструкций загорелись рядом с ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах из-за теплового воздействия от пожара. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе МЧС.
Изначально общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров, затем возросла до 1000 квадратных метров. Возгорание произошло из-за теплового воздействия, горит кровля офисного здания и склад.
По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее на участке газопровода ТЭЦ-27 в Мытищах возник пожар. Пламя достигало 50 метров в высоту. Площадь пожара сначала не превышала 200 квадратных метров, затем возросла в четыре раза. В результате пострадали 12 человек.
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