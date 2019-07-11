Масштабные учения десантников и летчиков ВТА прошли в Крыму
На полуострове проходят масштабные учения десантников и летчиков военно-транспортной авиации.
Почти две с половиной тысячи бойцов Новороссийского десантно-штурмового соединения ВДВ одновременно десантировались в Крыму. Выброска десанта прошла в рамках совместного летно-тактического учения Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации.
Накануне десантники стартовали на бортах тяжелых транспортных самолетов ВТА Ил-76 с аэродромов Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный. Перелет на большие расстояния совершили сразу 40 самолетов военно-транспортной авиации.
Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, в назначенном районе военнослужащие десантировались в Крыму на площадки приземления Найманская и Охчи-Оба. Десантирование личного состава осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом с интервалом 100 метров между ними.
— Это были слаженные и профессиональные действия экипажей самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и подразделений Воздушно-десантных войск, — приводит слова заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майора Алексея Наумца официальный сайт военного ведомства России. — Площадки приземления, на которые производилось десантирование, являются одними из самых сложных: они находятся вблизи от моря. Кроме того, десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками на минимальных расстояниях между самолетами. Это потребовало и от пилотов, и от личного состава десантно-штурмового соединения особо тщательной подготовки в отработке вопросов десантирования.
После успешного десантирования, в соответствии с замыслом учения, десантники молниеносными атаками захватили объекты условного противника и уничтожили «террористов» из «незаконного вооруженного формирования».
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