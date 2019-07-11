Неизвестный пытался пробраться в спальню Елизаветы II
Злоумышленник, имя которого умалчивается, проник на территорию Букингемского дворца и попытался попасть в покои королевы Великобритании Елизаветы II. Сотрудники охраны моментально задержали правонарушителя, однако этот инцидент насторожил королевскую семью.
При аресте охрана не нашла никаких видов оружия, поэтому действия нарушителя не будут рассматриваться как попытка теракта. Скорее всего, злоумышленник — просто очередной фанат королевы, предполагает StarHit.
Отметим, что супруг Елизаветы II отсутствовал дома, когда случился инцидент. Сама королева пока не сделала заявления о произошедшем. Однако члены монаршей семьи всерьез задумались о том, чтобы усилить охрану во дворце.
Как сообщает The Sun, сейчас во дворце пытаются выяснить, как нарушителю удалось пробраться на одну из самых охраняемых территорий в стране.
Напомним, что в 1982 году безработный мужчина Майкл Фаган также проник в покои королевы, не имея при этом злого умысла.
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