Ученые рассказали о растении, способном избавить от пятидесяти болезней
Ученые рассказали о том, что чабрец помогает человеку избавиться примерно от 50 различных болезней.
Дело в том, что растение обладает антисептическим, противовирусным, антибактериальным и обезболивающим действием.
Выяснилось, что тимьян убивает опасные микроорганизмы и укрепляют иммунитет. Помимо этого, растение помогает выведению шлаков и формированию лейкоцитов.
Интересным является то, что даже если разбавить тимьяновое масло в тысячу раз простой водой, оно хорошо справится со стафилококком.
Чабрец, также помогает при гриппе, грибке, избавляет от кашля и воспаления верхних дыхательных путей. А еще, — растение облегчает приступы астмы.
При болях в горле рекомендуются полоскания со всего несколькими тимьянового масла.
Помимо прочего, средство помогает от депрессии, снимает усталость и улучшает память.
В летнее время тимьян избавит от зуда после укуса насекомых. А тем, кто страдает от артрита и подагры рекомендуется делать примочки на основе чабреца. Об этом пишут «Дни24».
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