Все этапы тестирования электронного голосования пройдут в открытом режиме
Каждый этап тестирования системы электронного голосования для выборов в московскую городскую проводится в открытом режиме. Помимо этого, все результаты станут публичными.
— Публичное тестирование системы электронного голосования подтверждает открытость процесса подготовки к проведению эксперимента 8 сентября. Московские студенты выбирают лучшего председателя студсовета города, благодаря чему у лиц, ответственных за техническую сторону вопроса, есть возможность испытать систему в режиме реального времени, выявить недоработки, и в ближайшее время их исправить, — сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Недавно стало известно, что 11 июля тестирование нового формата голосования пройдет на базе Московской городской и продлится до восьми вечера.
Накануне проведения эксперимента был утвержден список из трех локаций, где будет проведено тестирование на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва.
Были выбраны округа: Зеленоград, Бибирево, Лианозово, Северный, Чертаново Центральное и Южное.
Выборы депутатов Мосгордумы будут проведены в этом году 8 сентября. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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