Суд ЕС отменил часть санкций в отношении Виктора Януковича
Суд Европейского Союза в четверг, 11 июля, принял решение о частичной отмене санкций, введенных против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына и некоторых соратников.
Уточняется, что решение было принято в связи с жалобами самого экс-президента и представителей его окружения, передает агентство «Интерфакс».
Впервые Виктор Янукович и его соратники попали в черный список ЕС в 2014 году в связи с расследованием против них уголовных дел на Украине. Они касались, в частности, растраты государственных средств и незаконного вывода денег за границу. Санкции, предполагающие замораживание счетов, в итоге неоднократно продлевались.
Последним решением Европейского суда отменяются санкции, продленные в течение 2016-2018 годов. При этом подчеркивается, что меры, продленные в марте текущего года, остаются в силе.
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