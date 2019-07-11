Сенатор оценил потери Грузии от предполагаемого российского эмбарго
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что чиновники Тбилиси осознают, к каким печальным последствиям может привести разрыв отношений с Россией, передает rueconomics.ru.
Грузинский министр экономики и устойчивого развития Натиа Турнава 11 июля заявила, что в случае введения полномасштабного эмбарго на вино, минеральные воды и продукцию сельского хозяйства потери Грузии составили бы 4 миллиарда лари. Потери от отмены прямого авиасообщения составят примерно 750 миллионов долларов. Если будет введен запрет на денежные переводы, то потери увеличатся еще на 600 миллионов.
Владимир Джабаров отмечает, что если грузинские власти на самом деле заботятся о своем народе, то масштаб последствий разрыва связей с Россией должен их шокировать и заставить пересмотреть политику.
— Полномасштабные санкции России явно стали бы тяжелым ударом по экономике этой страны, а значит, по многим ее жителям, — подчеркнул сенатор в комментарии ФБА "Экономика сегодня".
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