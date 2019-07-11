Макаревич рассказал Собчак о похорошевшей Москве
Новым гостем авторского шоу Ксении Собчак стал музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. В этом году коллектив отмечает 50-летний юбилей.
В ходе беседы Андрей Макаревич признался, что группа не выступает на корпоративах и праздниках, однако на мероприятиях. Которые устраивают близкие друзья. Могут спеть бесплатно. Одним из таких друзей является мэр города Казань Ильсур Метшин. По словам Макаревича, Казань за последние годы стала фантастическим городом.
— А про Москву ты можешь такое сказать? Что Москва похорошела? — спросила Собчак.
— Москва местами похорошела. Москва, в моем архитектурном восприятии, в отличие от Питера, никогда не была цельной, Москва лоскутна, поэтому какой-то район может похорошеть, мне нравится, например, Москва-Сити, я считаю, что это красивая штука, она здорово стоит, она здорово сделана, какой-то район отремонтируют — замечательно, — сообщил Макаревич. Ролик опубликован на YouTube.
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