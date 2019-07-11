Видео тушения пожара на съемочной площадке «Гарри Поттера» появилось в Сети
• 17:14 • 11 июля 2019
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Пожар начался после взрыва, который прогремел в ночь на 11 июля на киностудии
Фото: www.dailymail.co.uk
В одном из павильонов британской киностудии Warner Bros. в городе Ливсден произошел взрыв. По данным СМИ, инцидент произошел в 23:30 по местному времени в павильоне, где снимались франшизы о Джеймсе Бонде и Гарри Поттере.
Возгорание ликвидировали 75 пожарных.
— Восемнадцать пожарных машин находятся в студии. Во время инцидента никто не пострадал, и во время пожара установка не использовалась, — сообщает Daily Mail.
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