Поклонников возмутил новый образ Дэниела Рэдклиффа
Американский актер, известный по роли Гарри Поттера в популярной серии фильмов, изменился до неузнаваемости. Фанаты сфотографировали звезду на съемочной площадке нового кинопроекта с длинной бородой. Поклонники отметили, что он абсолютно не стеснялся своего внешнего вида.
29-летний Дэниел Рэдклифф уже несколько лет пытается избавиться от амплуа актера одной роли — Гарри Поттера — и делает успехи, постепенно меняя свой стиль.
Так, 8 июля фотографы поймали актера на съемочной площадке картины «Несгибаемая Кимми Шмидт». На снимках видно, что Рэкдлифф отрастил длинную бороду. Некоторые поклонники все же считают, что растительность не настоящая, а накладная.
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Публикация от Daniel Jacob Radcliffe Gresham (@danjacobradcliffepasion)
Фильм «Несгибаемая Кимми Шмидт», в котором сыграет актер, снимается по мотивам одноименного сериала. Знаменитости досталась одна из главных ролей. Дата премьеры пока остается в тайне.
Известно, что поклонники давно начали реагировать на смену имиджа Рэдклиффа — некоторые из них недовольны новым стилем звезды. Они считают, что с бородой он выглядит старше своих лет. Об этом сообщает «СтарХит».
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