Боксер Денис Лебедев сообщил о своем уходе из большого спорта
Российский боксер Денис Лебедев рассказал о том, что его карьера подходит к концу.
Как известно, в скором времени у спортсмена должен был состояться поединок с Арсеном Гуламиряном из Франции. Тем не менее, боксеры не смогли договориться об условиях боя.
На днях Денис Лебедев выставил новый пост в Instagram, в котором рассказал о том, почему он уходит из большого спорта.
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Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!
Публикация от Денис Лебедев (@denislebedev_official)
— Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям, — объяснил Лебедев.
Всего россиянин провел 34 боя на профессиональном ринге, одержав 32 победы и потерпев два поражения. Вместе с женой Анной он воспитывает трех дочерей.
Россиянин был лишен титула чемпиона мира в феврале 2018 года Всемирной боксёрской ассоциацией из-за длительного простоя, его прозвали «чемпион в отпуске».
Осенью того же года боксер вернулся на ринг и нокаутировал Хизни Алтункая из Турции. А в ноябре 2018 года спортсмену присудили победу в бое с американцем Майком Уилсоном.
Россиянин провел 34 боя на профессиональном ринге и одержал 32 победы. За всю карьеру он потерпел два поражения. Сейчас вместе со своей с женой Анной мужчина воспитывает трех дочерей.
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