Пророчество или ошибка мозга: что такое вещие сны

Ясновидящая Марианна Абравитова утверждает, что вещие сны возникают в те моменты, когда Вселенная нас хочет о чем-то предупредить.

— Не стоит игнорировать эти знаки, они очень важны для нас, — говорит ясновидящая. — Тогда, когда снится вещий сон, наша душа присоединяется к информационному каналу и считывает важные события. Некоторые люди очень восприимчивы к тонким энергиям, поэтому они постоянно видят вещие сны. Кому-то это приходит редко, кому-то никогда. Но могу сказать однозначно: тем людям, которые не верят в то, что сны могут быть вещими, они и не снятся. Подобная информация приходит только тогда, когда ее ждут и на нее настроены.

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин отмечает, что за возникновение вещего сна отвечает гиппокамп — область мозга, где хранится информация о недавних событиях.

— Во сне он отвечает за важные процессы — переводит временную память в постоянную и наоборот. В результате часть воспоминаний удаляется. Но мозг часто ошибается в «переписывании» информации. Поэтому некоторые воспоминания обрастают новыми ассоциациями, — рассказал Калинкин.

И когда наяву мы попадаем в какое-то новое место или становимся очевидцами неких событий, нам может показаться, что все это уже происходило во сне. Но на самом деле это подсознание находит пути пересечения реальности с «неправильно» переписанными во время сна воспоминаниями.

КСТАТИ

У так называемых вещих снов есть разные научные объяснения. Например, то, что днем наше подсознания реагирует только на волнующие нас события. А во сне мозг работает и с теми воспоминаниями, которые прошли «мимо».

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