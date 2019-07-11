Ученые назвали смертельную опасность натуральных соков
Натуральные фруктовые соки повышают риск развития рака почти так же, как газировка. К такому выводу пришли французские ученые из Центра исследований эпидемиологии и статистики в Сорбонне.
В эксперименте приняли участие более 100 тысяч человек, средний возраст которых составлял 42 года. Специалисты оценивали суточное потребление напитков, содержащих сахар или искусственные подсластители. В рамках исследования анализировалась связь между напитками и вероятным развитием злокачественных опухолей, в том числе рака груди, простаты, толстой и прямой кишки.
Выяснилось, что потребление напитков с сахаром связано с повышением риска развития рака любого типа на 18 процентов, а рака груди — на 22 процента. Употребление натуральных соков связано с ростом вероятности возникновения рака на 12 процентов. При этом искусственные подсластители, а также несладкие кофе и чай были признаны безопасными, сообщает издание BMJ.
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