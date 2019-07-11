Обвиняемым в получении взяток сотрудникам таможни вменяют шесть эпизодов
Являющимся фигурантами дела о получении взяток сотрудникам таможни московских аэропортов инкриминируется шесть эпизодов преступлений. Соответствующую информацию предоставила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
— С ноября 2018 года по март 2019 года фигуранты получали взятки в размере от одной тысячи до трех тысяч долларов США от лиц, уличенных в нарушении установленных правил декларирования валюты и иных предметов, — сообщила представитель СК РФ.
Уточняется, что в соответствии с ходатайством следствия для семи обвиняемых была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а трое отправлены под домашний арест. В настоящее время продолжаются следственные действия, целью которых является закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов преступной деятельности, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что решением суда под арест и домашний арест до 5 сентября текущего года были отправлены 10 обвиняемых в получении взятки таможенников. Шесть из них являются главными таможенными инспекторами.
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