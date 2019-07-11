Две машины столкнулись на юго-востоке Москвы
• 18:38 • 11 июля 2019
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Обстоятельства аварии установит ГИБДД
Фото: сайт Следственного комитета РФ
Две иномарки, согласно предварительным данным, столкнулись в столичном районе Печатники.
Обстоятельства аварии в Москве неизвестны.
Как передает РЕН ТВ, авария произошла с участием машин Renault и Volvo.
Причина дорожного инцидента на Шоссейной улице выясняется.
В результате ДТП пострадали четыре человека.
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