В Киеве завелся корифей-филолог

Украина продолжает вызывать глубокое даже не удивление, а озабоченность психическим состоянием ее политиков. Надежды на то, что новое, пришедшее с Владимиром Зеленским политическое стадо советников, депутатов, помощников будет более дружелюбным к России, чем прежнее, оказались тщетными.

Советник президента Украины и кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а Россию в «Московию».

Здесь вопрос даже не в том, имеет Киев такие полномочия или нет. С такими советниками президент Зеленский каши не сварит даже из концентрата. У Украины, если действительно считать ее страной, а не выдуманной «черными технологами-политологами» (или австрийским Генштабом в Первую мировую войну) искусственной общностью, полно действительно серьезных проблем. В первую очередь экономических, хозяйственных, социальных, криминальных. Политических, теологических, демографических и всяких прочих. Потураев хочет накормить и успокоить людей словом? Не получится: словами украинцы со времен Майдана уже объелись.

Просто вдумайтесь: эта территория сама выстроила практически со всеми окружающими ее государствами неодолимую стену непонимания. Украина — самый неуживчивый сосед в мире!

Думаете, у Украины только к России есть претензии? А Польша и проблема «волынской резни» на фоне возвеличивания «подвигов» бандеровцев? При этом поляки помнят о том, что западные территории нынешней Украины какое-то время принадлежали им.

Наверное, политическим советникам Зеленского, тому же Потураеву, стоит напомнить об этих неразрешенных, подвешенных ситуациях Фото: Фотография из Facebook (https://www.facebook.com/zelenskiy95)

Румыния совсем не прочь увеличить свою территорию за счет Черновицкой области, бывшей Буковины, а также передвинуть морскую границу вместе с богатым черноморским шельфом. Собственно, в прошлом десятилетии страны даже судились в Международном суде ООН по этой территориальной проблеме. Решение суда румын не удовлетворило.

Есть еще и Венгрия, которая считает своим Закарпатье вместе с Ужгородом и совсем не прочь забрать родственные территории обратно. Отношения с Минском также подорваны: уже сама Украина не прочь прибрать к рукам Брестскую и Гомельскую области. Наверное, политическим советникам Зеленского, тому же Потураеву, стоит напомнить об этих неразрешенных, подвешенных ситуациях. Любые телодвижения неуживчивых украинцев в ООН, ПАСЕ, Страстбурге или Гааге частенько натыкаются на «любовь» Варшавы, Будапешта и Бухареста. Займитесь этим, господин Потураев, а не нелепыми филологическими измышлениями.

Здравомыслящие люди понимают, что отчаявшиеся и оглушенные украинцы выбирали себе в президенты волшебника — старика Хоттабыча, который одним вырыванием волоска из бороды решит все их насущные проблемы. Разочарование во Владимире Зеленском спустя год-полтора будет тем более оглушительным, чем больше откровенного бреда будут нести в «Твиттере» и на «Ютубе» его советники и помощники.

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