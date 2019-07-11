Сотрудники Росгвардии вернули матери потерявшегося в Москве ребенка
• 19:41 • 11 июля 2019
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Стражи порядка передали мальчика матери
Фото: официальный сайт Росгвардии
Работники Росгвардии нашли и вернули матери 10-летнего сына, ранее потерявшегося в столичном парке.
Сообщается, что мальчик найден в парке 50-летия Октября.
— Сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования, когда к ним за помощью обратилась 46-летняя жительница Москвы. Женщина пояснила, что во время прогулки пропал ее 10-летний сын, — заявили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что ребенка удалось найти в глубине парка. Его жизни и здоровью, по словам представителей Росгвардии, ничего не угрожает.
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