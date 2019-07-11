Праздник Петра и Павла: как встретить, чего нельзя делать и как правильно выйти из Апостольского поста

12 июля завершается Петров пост — пост недолгий и не самый строгий. 18 дней он длится, а венчает этот период День Петра и Павла, большой православный праздник. Петров пост именно поэтому часто называют Апостольским — в честь учеников Иисуса Петра и Павла, в память об их деяниях.

День Петра и Павла в церковном календаре никогда не меняет своего положения — он отмечается только 12 июля. Это большой праздник, во время которого воздают должное памяти двух великих святых, принявших за Иисуса Христа мученическую смерть — они были убиты язычниками за то, что не стали отрекаться от христианства.

Петр и Павел очень отличались друг от друга. Сын рыбака Петр, названный при рождении Симоном, любил рыбачить, как отец. Но судьба его были иной: ему дано было присутствовать при многих чудесах, совершенных Христом, он был рядом с Учителем и тогда, когда к нему пришел Иуда. Петр получил великий дар — мог говорить на разных языках, объехал огромное количество стран, всюду рассказывая о Христе. Рядом с Петром происходили чудеса — например, исцелялись долго болеющие люди.

Павел, названный изначально Савлом, изначально был рьяным гонителем христиан. Но однажды яркая вспышка ослепила его, и голос свыше спросил, отчего он гонит его, Бога? Затем голос велел ему продолжать путь, и вскоре ослепший оказался в Дамаске, где был крещен и прозрел. С тех пор Павел стал верным христианином. Он много раз подвергался гонениям, попадал в тюрьму. В итоге и Петр, и Павел были казнены: Павел лишился головы, а Петр был распят на кресте головой вниз. Имена мучеников были прославлены христианами, и поныне вспоминаются с благоговением.

В этот день можно веселиться, принимать гостей, но уборку желательно сделать накануне Фото: http://pravcalendar.ru/

Петров пост, как известно, не самый строгий, однако выход из него тоже должен быть осторожным. В первый день выхода из поста ни в коем случае не набрасывайтесь жадно на мясо, вводите его в рацион осторожно. Утром поешьте яиц и ягод или фруктов, овощей. Жареные овощи тоже начинайте употреблять аккуратно, сыр — нежирный в небольших количествах. Как и обычно, многим будет проще, если придерживаться принципов раздельного питания. Если овощи сочетаются практически со всеми иными продуктами, кроме разве что молочных каш, то мясо лучше есть отдельно от картошки и прочих гарниров.

Традиции празднования Дня Петра и Павла формировались веками. Считается, что в этот день можно веселиться, принимать гостей, но уборку желательно сделать накануне. Что же касается того, что делать нельзя, то список этих действий невелик. Но и немал. Например, в этот день очень не рекомендовано сквернословить и ругаться. Это не значит, что есть дни, в которые это рекомендовано делать, но данный праздник особенный! Нельзя также обманывать, заниматься земельными работами.

Кроме того, традиции велят отказаться в этот день от спиртного и курения. Пойти в церковь, помолиться, посидеть с близкими за праздничным столом — пожалуйста. А вот венчание в этот день — не в традиции.

После Петрова поста начинается время, когда есть можно будет все, а следующий период ограничений ждет нас в августе: 14 августа начнется Успенский пост, он длится две недели.

Кроме того, обратите внимание на народные приметы: дождь на Петра и Павла — к поздней зиме и хорошему урожаю. А еще станет короче день: «Петр и Павел день убавил», говорили исстари.

А вообще постарайтесь в этот день вести себя так, как и положено в крупные христианские праздники. Не только не ругаться и не употреблять бранных слов, но и побыть с семьей, посвятить время хорошим, добрым беседам, прогулке, но не тяжелым трудовым деяниям, не допускать излишеств и побольше думать с благодарностью и о святых, и о наших близких, дарящих нам добро и жертвующих собой ради нас каждый день.

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