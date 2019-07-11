Головокружительный сервис и заоблачный офис. Как обучают бортпроводников

«Одной рукой за страховочную ручку, второй — тянешь на себя», — практическая отработка закрытия двери самолета в самом разгаре. Учебная аудитория напоминает музей авиации. Фюзеляжи боингов и аэробусов, надувные трапы высотой с пару-тройку этажей, ровными рядами выстроенные тройки кресел, — для обучения бортпроводников разобрать пришлось не одну конструкцию. Совсем еще молодые девушки и, вопреки устоявшимся стереотипам о женском гендере профессии, пополам с ними парни ловят каждое слово предварительного инструктажа. На высоте десять тысяч метров подглядывать в шпаргалки будет некогда.

К красной помаде нужно привыкнуть

Строгая черная юбка-карандаш, идеально выглаженная блузка с иголочки, идеально собранная прическа и яркокрасная помада — 31-летняя Анна Иващенко даже в процессе обучения выглядит как опытный бортпроводник бизнес-класса.

— Следить за тембром голоса, приветливостью взгляда и осанкой приходится в том числе и вдали от посторонних глаз, ведь сохранять хладнокровие придется даже в экстренных ситуациях, — рассказывает Анна, поправляя содержимое столика для раздачи закусок.

Самолеты для нее с самого детства — буквально заоблачная мечта. Девушка выросла на Крайнем Севере, где авиация разве что малая, рано вышла замуж, родила ребенка.

Бытовые аспекты домашнего образа жизни временно заземлили детские стремления. Но разве можно заставить птицу отказаться от тяги к небу?

— За профессией бортпроводника я приехала в Москву с Чукотки, — добавляет студентка. — Я не бездумно выбирала сферу деятельности и с самого начала прекрасно знала, куда и зачем иду. Может быть, однажды удастся отправиться в Таиланд, на Пхукет, где над одним из песчаных пляжей самолеты летают так низко, что кажется, можно прикоснуться рукой.

Через огонь, воду и надувные трапы

В классах школы бортпроводников — ребята со всей страны. Пока одни отрабатывают процесс раздачи прохладительных напитков и запоминают, какой рукой подавать пассажирам салфетку, другие в огнеупорном костюме готовятся войти в горящий салон.

Никаких симуляторов или поблажек: пламя на кухне, под сиденьями и в багажном отсеке самое настоящее.

— Мы же не для красоты на борту находимся! — категорично утверждает преподаватель школы Оксана Чулкова. На появление в учебной аудитории журналистов она реагирует без толики смущения. — Стрессоустойчивость — мое основное качество! Главное, чему мы учим ребят, — здраво и адекватно действовать в любой ситуации, будь то разгерметизация, пожар или перебравший алкоголя дебошир, коих тоже немало. Психология, медицина и конструкция бортового судна — в числе основных предметов.

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По словам Оксаны, самолет для бортпроводников — это тот же офис. Разве что находится он высоко в небе, а значит, и ответственность повышенная.

— Мотивы «новобранцев» порой достаточно романтические: посмотреть мир, полетать, да и форма красивая, — рассказывает преподаватель. — Но уже после первого занятия все понимают, насколько это серьезно. Решившие остаться уж точно идут до конца и строят успешную карьеру. Боятся многометровых трапов? Точно нет! Мы ведь, наоборот, к высоте стремимся.

Решил продолжить династию

36-летний Евгений Романов одним лишь взглядом вселяет в окружающих ощущение уверенности и спокойствия. Любая прихоть пассажира для него — закон. И общение с людьми — именно то, за чем он поднимается в небо.

— Я уже работал бортпроводником в прошлом, но по семейным обстоятельствам был вынужден сделать перерыв, — вспоминает Евгений. — Сам себя предпочитаю гордо называть потомственным авиатором: моя мама — заслуженный работник транспорта Республики Саха, работала в наземной службе организации перевозок. Свое решение продолжить династию я держал в тайне до последнего. Помню свой первый рейс: мама подошла к трапу, а дверь открыл я!

Синоним работы бортпроводника для Евгения — счастье. Не важно, куда взял курс самолет, какова отделка салона или его вместимость. Главное — когда следующий вылет.

— Никогда не бывает одинаковых рейсов, — говорит Романов. — Люблю прогуливаться по борту, наблюдать за пассажирами… Да, от налета часов зависит твоя зарплата. Но если ты при деле, все остальное уже второстепенно.

ГЕРОИ

Максим Моисеев

Спасал пассажиров во время пожара на борту SSJ 100 в Шереметьеве в 2019 году. Погиб, не сумев выбраться из горящего самолета.

Нирджа Бханот

Погибла во время террористического захвата самолета PA73 в Индии в 1986 году, закрыв собой от пуль троих детей.

Надежда Курченко

Вступила в смертельную схватку с террористами во время захвата самолета «Батуми — Сухуми» в 1970 году. Благодаря ее подвигу пилот успел послать сигнал SOS.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Новохатский, заместитель директора школы бортпроводников:

— Для любого слушателя нашей школы профессия бортпроводника — это шанс чего-то добиться в жизни. Минимальные требования — полное среднее образование, прохождение врачебно-летной комиссии и совершеннолетие. Иностранные языки в трудоустройстве окажутся существенным плюсом, особенно на международных рейсах. Представители авиакомпаний приезжают на протяжении всей подготовки, так что к экзаменам ребята в большинстве своем уже точно знают, где будут работать. Престиж профессии остается на уровне, а зарплаты гарантируют высокий уровень жизни.

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