Двое погибли в аварии на Лихоборской набережной
• 23:35 • 11 июля 2019
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Помимо двух жертв сообщается об одном пострадавшем
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции подтвердила, что в результате дорожно-транспортного происшествия на Лихоборской набережной погибли два человека.
В районе дома 4 по Лихоборской набережной столкнулись грузовик КамАЗ и легковушка LADA. Помимо двух жертв сообщается об одном пострадавшем.
Причина и обстоятельства аварии выясняются, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что на Московской кольцевой автомобильной дороге 11 июля произошла авария. По предварительным данным с места ДТП, столкнулись два транспортных средств.
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