Количество сирот в Москве сократилось почти втрое

Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы подтвердила, что за последние шесть лет количество сирот, содержащихся в социальных учреждения столицы, уменьшилось почти в три раза.

Как уточнили в ведомстве, всего в городе 20,4 тысячи детей, оставшихся без попечения родителей. 93 процента из них растут в семьях родных. При этом число детей-сирот, которые находятся в детских домах, уменьшилось с 4,1 тысячи до полутора тысяч.

Тенденция объясняется увеличением числа сирот, которых принимают на воспитание в семьи. Так, за три года обрели семью 1,6 тысячи ребят старше десяти лет, а также 394 ребенка-инвалида.

Наряду с этим в столице становится меньше детдомов — с 47 до 24, сообщает РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что численность сирот в детских домах за последние шесть лет снизилась в России более чем на 25 процентов. Количество детдомов за шесть лет снизилось на 17,8 процента.

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