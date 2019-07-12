Сестра Майли Сайрус рассказала о спасении от смерти в авиакатастрофе
• 05:29 • 12 июля 2019
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Певица с родственницами летела в Великобританию
Фото: Инстаграм Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус рассказала, что самолет, в котором она летела вместе с членами семьи, едва не потерпел крушение.
Как уточнила Сайрус, под занавес перелета в Великобританию самолет долго не мог совершить посадку, кружа над аэродромом около десяти минут. Позднее со слов пилотов выяснилось, что воздушное судно едва не столкнулось с другим самолетом.
Уже после инцидента сестра Майли Сайрус выразила негодование в связи с инцидентом — по ее мнению, пилоты должны были заранее озаботиться выяснением графика движения над аэропортом, чтобы исключить угрозу столкновения, сообщает People.
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