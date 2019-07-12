Названы наиболее склонные к ожирению домашние питомцы
Среди всех домашних питомцев наиболее склонны к ожирению кошки-сфинксы, маленькие собаки и ящерицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Москвы.
Так, из всех пород собак наиболее склонны к набору веса лабрадоры, мопсы, таксы, болонки, далматинцы и бассет-хаунды. Среди кошек — сфинксы, британские, персидские и корниш-рексы. Питомцев этих пород необходимо сразу приучать к правильному режиму питания. Кроме того, ожирение встречается у ящериц, морских свинок и кроликов.
Что касается рациона, то ветеринары не рекомендуют давать животным мучное, сладкое и жирное. Одной из распространенных причин перекорма является еда со стола, которую питомцы выпрашивают у своих хозяев.
Если возникли подозрения на ожирение у домашнего животного, его нужно показать ветеринару. Он проведет необходимые обследования и даст рекомендации, передает Агентство городских новостей «Москва».
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