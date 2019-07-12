Девять автобусных маршрутов появилось по предложению москвичей
Девять новых автобусных маршрутов появилось в Москве благодаря участию жителей столицы в краудсорсинг-проекте «Наши маршруты». Его цель — улучшить работу наземного городского транспорта.
Горожане предложили более двух тысяч идей. Так, благодаря этому в городе заработали автобусные маршруты № 38, 184, 234, 252, 621, 710, 735, 856 и С6. Автобусы, курсирующие по этим маршрутам, перевезли более 30 миллионов человек.
Благодаря порталу crowd.mos.ru горожане могут делать жизнь в Москве более комфортной. Так, жители столицы стали соавторами проектов «Московское долголетие», «Музеи Москвы», «Культурные центры. Будущее» и других.
Все предложения горожан проходят стадии экспертного отбора, обсуждения и голосования.
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